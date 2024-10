El cuerpo de abogados del Estado conducido por Rodolfo Barra emitió un dictamen que anuló una resolución del ex procurador kirchnerista Carlos Zannini, y se incluyó a las universidades en el sistema de control del sector público.

En medio del conflicto por el veto de Milei, el Gobierno autorizó finalmente a la SIGEN a auditar a las universidades.

Finalmente el Ejecutivo, a través de un dictamen de la Procuración del Tesoro que anuló una resolución del ex procurador kirchnerista Carlos Zannini, autorizó a la Sindicatura General de la Nación a auditar a las universidades nacionales, en medio del conflicto desatado por el veto presidencial a la ley que reforzaba el financiamiento del sector.

Luego que Javier Milei acusara esta mañana a los rectores de las casas de altos estudios de no dejar que se controlen sus gastos, el cuerpo de abogados del Estado conducido por Rodolfo Barra emitió un dictamen en el que incluye a las universidades en el sistema de control del sector público.

Rápidamente el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Alvarez, salió a celebrar la resolución que da intervención a la SIGEN. “De esta manera, el Ejecutivo tendrá participación en la revisión financiera y operativa que está actualmente cargo de la oposición a través de la Auditoría General de la Nación (AGN). Logramos revertir la norma que impulsó Carlos Zannini en 2022 para evitar que el Gobierno Nacional pueda auditar los gastos de las universidades nacionales”, puntualizó.

Lo cierto es que la resolución de Barra de este martes da respuesta a un requerimiento de la propia Secretaría de Educación que había pedido autorizar el contralor a través del organismo del Ejecutivo, tal como Clarín adelantó hace una semana en exclusiva.

“Se solicita a este organismo asesor se expida nuevamente y en forma específica, sobre el alcance de la aplicabilidad a las universidades nacionales del sistema de control interno que impone la ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, en adelante Ley de Administración Financiera”, indica el escrito y luego refiere al anterior dictamen 323.407 en el que se “las consideró excluidas de dicho régimen pero sin opinar acerca de cual sería el mecanismo para controlar internamente el uso de los fondos públicos que reciben”.

En Capital Humano interpretaron que “el documento asegura que el sistema de control interno previsto en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional puede ser aplicado a las casas de estudio, dado que el ejercicio de dicho control no afecta ni contradice la autonomía ni la independencia financiera y administrativa que les otorga la Constitución Nacional”.

En el Gobierno habían adelantado que intentarían revertir la resolución de Zannini que impedía a la SIGEN analizar los sistemas contables de las casas de altos estudios y sólo autorizaba que esa tarea sea realizada por la AGN, que depende el Congreso y cuya conducción está en manos de la oposición (el peronista Juan Manuel Olmos). Cerca de Barra adujeron que ahora será el propio organismo dependiente del Ejecutivo el que disponga los tiempos para comenzar dicho relevamiento.

Como sea, el dictamen de la Procuración se produjo en medio de protestas y tomas de universidades de distintas ciudades del país a consecuencia del recrudecimiento del conflicto devenido por la ratificación del veto a la Ley de Financiamiento Universitario y las nuevas críticas de Milei a las universidades en su discurso del sábado en el flamante Palacio Libertad. Este jueves habrá un paro nacional en todas las casas de altos estudios.

“El problema radica primero en que deberían cumplir con la Ley de Administración Financiera de decir cómo lo van a financiar. El déficit cero los obligan a que sean más explícitos. Yo no voy a ceder”, advirtió el Presidente. Este martes volvió a emprenderla contra las autoridades universitarias. “¿Por qué tanto problema porque las queremos auditar? Todo este revuelo es tomar una causa noble, como la causa de la universidad pública no arancelada y agarrar y ocultar los curros de los delincuentes”, enfatizó.

En cambio, el jefe de Estado se mostró favorable a rever los salarios docentes siempre que esa discusión se produzca en el marco del debate por el Presupuesto 2025. “Estoy dispuesto a arreglarlo, acá tienen el Presupuesto; vean como lo quieren reasignar. Pero acá hay una restricción del déficit financiero cero, el pago de los intereses de la deuda, y con el resto hagan lo que se le dé la gana”, señaló en torno a la discusión sobre el Presupuesto, que este martes continuó en el debate en comisión en la Cámara de Diputados.