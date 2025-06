En modo campaña la Comisión de DDHH se reúne en Formosa: Fuertes cruces entre bloques por la convocatoria

Una fuerte controversia se desató en la Cámara de Diputados en torno a la convocatoria realizada por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, Sabrina Ajmechet, quien impulsó una reunión para este jueves 12 de junio en la provincia de Formosa con el objetivo de escuchar testimonios sobre presuntas violaciones a los derechos humanos en esa jurisdicción.

La decisión fue calificada como “arbitraria” y “sesgada” por integrantes del bloque Unión por la Patria, quienes elevaron una nota formal solicitando que se revea la autorización otorgada a la presidencia de la comisión para realizar dicha reunión fuera del ámbito del Congreso, alegando que la medida contraviene el artículo 106 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (HCDN).

Según señalaron, la normativa indica que las reuniones deben realizarse, como regla, en dependencias del Congreso, y sólo en circunstancias especiales debidamente justificadas podrían trasladarse a otro lugar, algo que no fue discutido ni aprobado por el pleno de la comisión. “No ha habido reuniones deliberativas en este período que permitan resolver sobre circunstancias especiales que justifiquen tal decisión”, remarcaron.

Además, desde el bloque advierten un patrón en la gestión de Ajmechet al frente de la comisión: la exclusión sistemática de temas vinculados a las violaciones de derechos humanos atribuidas al actual gobierno nacional. En una nota anterior, fechada el 6 de mayo, ya habían denunciado un uso “discrecional y con fines de especulación política” de la agenda temática.

A las críticas del bloque mayoritario se sumó la del diputado del Frente de Izquierda, Alejandro Vilca, quien también rechazó la convocatoria y confirmó que no asistirá a la reunión en Formosa. En una segunda nota dirigida a Ajmechet, el legislador calificó la actividad como una maniobra electoralista, advirtiendo que se realiza a pocos días de las elecciones provinciales del 29 de junio.

Vilca sostuvo que la convocatoria omite el tratamiento de violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno nacional, incluyendo represiones a manifestaciones, violencia institucional, expresiones discriminatorias dentro del Congreso, y denuncias internacionales como el genocidio en la Franja de Gaza. “Ninguna de estas cuestiones resultaron relevantes ni ameritaron el interés de la presidenta de la Comisión”, escribió.

En este clima de creciente tensión política, los cuestionamientos apuntan no sólo a la legalidad de la convocatoria, sino a una disputa más profunda sobre el enfoque y la representatividad en el tratamiento de los derechos humanos dentro del Poder Legislativo.