En noviembre se abrirán preinscripciones para carreras de la Universidad de Laguna Blanca

La Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB) abrirá las preinscripciones en noviembre, para las dos unidades académicas: el Departamento de Estudios en Desarrollo Sostenible y el Departamento de Estudios en Ciencias de la Salud.

De este modo, los interesados se podrán inscribir en las carreras de Ingeniería en Producción Agropecuaria, Licenciatura en Turismo y Licenciatura en Ciencias Ambientales, como también en Medicina y Licenciatura en Enfermería.

La información fue confirmada por el secretario académico Julio Caballero, quien detalló que próximamente se darán a conocer los requisitos en los portales oficiales.

Explicó que en el año 2025 se dará el curso básico introductorio “para poder recibir a gente seguramente a jóvenes y no jóvenes de toda la provincia de Formosa, de otras provincias y de la hermana República del Paraguay también”.

Al opinar sobre la polémica desatada por el presidente Javier Milei, al vetar la Ley de Financiamiento Universitario, lamentó el sufrimiento de “todo el sistema universitario argentino, como el sistema científico-tecnológico, como el sistema cultural, que se ve afectado por políticas de Estado que vienen decididamente a atacar a las banderas más insignes que ha tenido Argentina siempre”, como la salud, educación y la Universidad pública.

Dijo que en contraste, en el plano local “estamos bajo el paraguas del Modelo Formoseño, en donde el gobernador Gildo Insfrán no solamente fomenta e impulsa esto, sino que día a día apuesta a poder mejorar mucho más”.

Dio como ejemplo que “tenemos materias que se van creando por cuatrimestres porque tenemos años en formación”, recordando que Medicina y Enfermería están en primer año, la Licenciatura de Ambiente y Turismo en segundo y solamente Ingeniería tiene los cinco años.

“O sea que vamos creciendo día a día, año a año y vemos que el resto de las instituciones ven con mucho pesar, mucho peligro y riesgo la continuidad de su trabajo y de sus estudios, como también la imposibilidad de desarrollar esa tarea tan noble que es la de la generación del conocimiento y de la vinculación con la comunidad”, advirtió.

Consideró además que la Universidad no es solamente para que una persona tenga un título, sino que es “para el crecimiento y el desarrollo de toda la comunidad y eso es lo que hoy está en riesgo”.

Para Caballero, si el Estado “no está presente, no es posible hacer un montón de cuestiones y fundamentalmente aumentar la formación de cada uno, la generación de conocimiento y el desarrollo de toda una economía y en eso es fundamental la Universidad”.

Trajo a colación el funcionario académico que la Universidad argentina no solo es reconocida por su gratuidad, sino también por la calidad de profesionales que genera. “Ver que hoy peligra eso realmente es preocupante y por lo tanto nos llena de compromiso, nos convoca a hacer la labor que tenemos nosotros por delante con mucha más fuerza día a día y a unificar el esfuerzo y la lucha con el resto de los compañeros del país”, subrayó.

Para más información, se puede consultar la página oficial de la UPLaB en https://www.uplab.edu.ar/index.php/carreras.