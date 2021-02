En nueva marcha, empleados de casinos NeoGame advirtieron que se movilizarán hasta que les paguen la totalidad de los sueldos

Compartir

Ayer por la mañana, empleados de casinos NeoGame se volvieron a manifestar, esta vez en compañía de familiares, para reiterar el reclamo del pago de la totalidad de sus sueldos que la empresa les viene abonando en cuotas. Se concentraron en la Plaza San Martín y desde allí se movilizaron hacia el IAS con carteles, bombos y cohetes. Advirtieron que de no tener una solución, protestarán todos los días.

En ese marco, uno de los empleados, en diálogo con el Grupo de Medios TVO explicó que “estamos marchando por la falta de pago de la empresa, nos dijeron que el jueves íbamos a cobrar un porcentaje y no nos pagaron nada, el 9 de febrero nos pagaron 4 mil pesos, el 24 otros 4 mil pesos, dijeron que iban a pagar el resto que faltaba que eran unos 10 mil pesos, y no nos abonaron, los pasivos y activos de Formosa están por empezar a cobrar sus sueldos y nosotros no terminamos de cobrar el nuestro, en esta situación estamos”.

“Queremos que nos den una solución a este problema, somos todos empleados del casino y familiares, hay chiquitos, gente mayor, padres de los empleados, así como somos empleados tenemos familia. Vamos a descansar sábado y domingo y el lunes empezamos de nuevo, no vamos a dejar de marchar hasta que alguien nos garantice que vamos a cobrar el sueldo total, estamos cansados de que nos paguen en cuotas nuestros sueldos y encima la primer cuota generalmente la absorbe el banco porque hay gente que tiene tarjeta o porque tiene préstamos, después de 25 días algunos cobran 2 o 3 mil pesos, pero no nos sirve, queremos cobrar todo junto, que alguien nos garantice eso”, finalizó.

