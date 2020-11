En octubre creció 54,3% la operatoria con tarjetas de crédito

Compartir

Linkedin Print

El consumo con tarjetas de crédito registró un alza de 6,4% el último mes, con un crecimiento de 54,3% interanual, por encima de la inflación del período, según un informe de First Capital Group elaborado en base a datos del Banco Central.

La operatoria a través de tarjetas de crédito registró un saldo de $796.077 millones, lo cual significa una suba de 6,4% respecto al cierre del mes pasado, $47.726 millones por encima de septiembre.

“Contribuye a esta recuperación de los saldos que nuevas actividades comerciales y gastronómicas se habilitan en el AMBA, muchas de las cuales se abonan tradicionalmente con tarjeta y a que se admite la refinanciación de los saldos que no se alcanzan a pagar”, explicó Guillermo Barbero, socio de First Capital Group.

En lo que respecta al consumo en dólares, las tarjetas de crédito registraron una suba en relación al mes anterior del 14%, pero con una caída interanual del 60,5%.

Ante la virtual desaparición del turismo al exterior, los saldos de tarjetas han quedado reducidos a una expresión mínima, completó el informe.

Compartir

Linkedin Print