En operativo de limpieza en el B°El Palomar quitaron más de 50 mil kilos de residuos

El doctor Rodrigo Portocarrero, Subsecretario de Gobierno de la Municipalidad, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió al operativo de limpieza que realizó la Comuna en el barrio El Palomar y que duró varias semanas, donde quitaron una cantidad importante de residuos no convencionales; más de 50 kilos en total en un trabajo que les llevó semanas y que fue interrumpido por el temporal de los días pasados.

“Arrancamos con este operativo en el barrio hace dos semanas, una lástima que después con la lluvia no pudimos darle continuidad, el jueves hicimos una segunda etapa, el viernes la tercera erradicando focos importantes de esta zona junto con todo el equipo de Servicios Públicos organizado por el licenciado Acevedo y el director Julio Vargas porque hay puntos focalizados de basura que la misma gente de la zona tira en estos espacios, la idea era llegar a este barrio y tratar de ir viendo ese tema con el vecino porque siempre decimos que la única forma de ir construyendo una ciudad mucho más limpia, saludable es que el vecino también participe, es uno de los ejes fundamentales de esta gestión que conduce el ingeniero Jorge Jofré”, destacó.

Asimismo explicó que “muchos de estos barrios que se asientan en la zona norte han arrancado como asentamientos y con el tiempo fueron dando sus impulsos de barrios, en este caso El Palomar también, acá vemos a los vecinos preocupados porque hemos hablado con muchos de ellos estos días y ellos mismos quieren acercarse a las autoridades correspondiente a plantear la posibilidad de que el barrio pueda regularizar su situación dominial para empezar a pagar los impuestos que correspondan, la idea es ayudar al gobierno provincial, municipal desde la perspectiva de estar de manera formal y mucho más adecuable pero se nota esa situación, esto era peor de lo que podemos ver, estamos trabajando fuertemente porque esa es una de las premisas de esta gestión, tratar de ir cambiando la realidad de cada barrio, de cada zona que nos toque intervenir con el plan de descacharrizado, son calles muy chicas, son sectores donde quizás los cables son bajos, tratamos en lo posible de que este operativo que es federal trate de llegar a todos los barrios de la ciudad, este es el barrio 70 que intervenimos desde que arrancó el operativo”.

Además, Portocarrero brindó datos alarmantes de la gran cantidad de basura que quitaron del conglomerado en el tiempo que llevan trabajando. “El jueves se recogieron 16 mil kilos de residuos no convencionales, es decir chatarras, residuos ferrosos y demás y el primer día que arrancamos antes de que se largue la lluvia, se recogieron 35 mil kilos, es muchísima basura, lo tratamos de hacer de manera muy tranquila, son calles muy finitas donde no queremos poner en riesgo a nadie, entran camiones grandes, pesados, entran máquinas, la idea es hacerlo muy lentamente , pero fundamentalmente ese roce con el vecino, eso de estar cerca con el vecino, de tener un municipio de puertas abiertas tratamos de hacerlo cumplir a rajatabla porque es la única forma, queremos salir de acá y no queremos volver nuevamente, queremos tratar de que el vecino pueda comprender y entender porqué estamos hoy acá, por eso es importante la participación vecinal, la idea es que el vecino pueda entender y comprender cuál es la función del municipio en la gestión que dirige el intendente Jofré, darle el cambio cultural que necesita la ciudad porque estamos trabajando para eso”, finalizó.

