En otro gesto de distancia con el Gobierno, Pullaro respaldó a Lousteau y pidió que la UCR

Tras la sanción de las leyes económicas en el Congreso, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se mostró junto al senador nacional y titular la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau, uno de los opositores más críticos del gobierno de Javier Milei.

Pullaro recibió a Lousteau en Santa Fe, donde se desarrolla una cumbre de organizaciones radicales. Parece una nueva señal de distancia del mandatario radical con la Casa Rosada, después de que le reclamara al Presidente por la reactivación de las obras de infraestructura, en pleno discurso por el acto del Día de la Bandera, o se mostrara con sus pares de Córdoba y Entre Ríos para advertir al Ejecutivo nacional sobre las deudas con las cajas previsionales de esas provincias.Hasta ahora, Pullaro hace equilibrio entre la posición más cooperativa con el oficialismo que lucieron el resto de los gobernadores de la UCR durante el tratamiento de las reformas de Milei en el Congreso y la postura combativa que exhibió Lousteau, su aliado a nivel nacional, en el Senado para rebatir las propuestas de los libertarios. De hecho, sus voceros aclararon a LA NACION que su presencia en el acto respondió a motivos partidarios y no implicó un gesto de hostilidad hacia el Presidente.

“Creo en las ideas que representamos y, como militantes, estamos convencidos que nuestro desafío es que nuestro partido construya poder para llevar a cabo la transformación y para eso es fundamental el poder del partido. Acá gobierna la UCR, que tomó la decisión de marchar en unidad y con una coalición para transformar la realidad”, puntualizó Pullaro a lo largo de su discurso. No obstante, el mandatario encabeza una coalición amplia, que incluye al socialismo, Pro y otras fuerzas con presencia en el territorio de Santa Fe. Es más: registró que una porción de sus votantes en 2023 acompañaron a Milei en la elección nacional. Por esa razón, Pullaro camina con pies de plomo en el nuevo escenario político y no quiere adelantar la pelea por 2025.

Debido a que tenía que cumplir con compromisos vinculados a su gestión, Pullaro recibió a Lousteau y se retiró antes de que terminara el acto partidario. Defendió su labor en la administración de Santa Fe y envió un mensaje dirigido a la interna de la UCR. “Tuvimos la convicción de armar un plan de gobierno y en estos siete meses demostramos que estamos dando batallas de fondo, todos los partidos que componen el frente electoral están en la primera línea de gobierno y estamos haciendo obra pública a gran escala”, destacó Pullaro.

Y añadió: “Quiero dejarles un mensaje a los correligionarios de todo el país: salgamos de los lugares de comodidad y vayamos a gestionar en lugares incómodos para cambiar la realidad”.

A su turno, el jefe del UCR, que se convirtió en un blanco de las críticas, sobre todo, del ala conservadora y liberal del radicalismo que encabezan Alfredo Cornejo y Gustavo Valdés, por su resistencia a colaborar con el Gobierno en el Congreso, le dedicó una batería de elogios a Pullaro. El mandatario se había desmarcado hace un puñado de semanas de sus pares de JxC, quienes promovieron un comunicado para pedir que el Senado aprobara la Ley Bases y el paquete fiscal.

“No podemos tener miedo a competir ni a perder por nuestras ideas ni a gestionar defendiendo nuestras ideas. Pullaro y el radicalismo de Santa Fe es un ejemplo de todo eso”, señaló Lousteau, quien apuesta a construir un espacio de centro con sectores del peronismo para conformar una alternativa a Milei.

En ese sentido, Pullaro ya dio pasos clave: tendió puentes con Axel Kicillof, con quien firmó un acuerdo para recibir patrulleros de Buenos Aires para combatir el narcotráfico, cerró filas con Martín Llaryora, sucesor de Juan Schiaretti en Córdoba, y difundió una foto junto a su amigo, Leandro Santoro, referente de Unión por la Patria en la Capital. Santoro explora un pacto con Lousteau para converger en un polo opositor a Milei y Mauricio Macri en 2025 en el bastión de Pro.

También participaron del acto Inés Brizuela y Doria y el titular del radicalismo local, Felipe Michlig. Además, concurrieron referentes de la Juventud Radical, la Franja Morada, la Organización de Trabajadores Radicales, UCR Diversidad y el Foro de Intendentes que sesionarán durante todo el sábado.