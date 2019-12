En plena luz del día, delincuentes entraron a robar una casa tras romper una puerta

Compartir

El día sábado por la tarde delincuentes ingresaron a robar una vivienda del barrio Venezuela en la que no se encontraban los propietarios, rompieron el candado del portón y parte de la puerta. Se llevaron computadoras, dinero, equipos de sonidos, instrumento musical, joyas, entre otras cosas, algunos de los cuales fueron recuperadas el domingo por noche mientras la Policía realizaba un patrullaje en la zona.

Florencia, víctima del robo dijo: «Me sentí muy mal estos días con lo que nos pasó, estaba vulnerable ante al situación pero al encontrar algunas cosas me dio alivio».

«Los delincuentes para ingresar a mi casa rompieron el candado del portón, e hicieron un agujero en la puerta de entrada que es de madera, y ahí comenzaron a sacar las cosas. Se llevaron dinero en efectivo, instrumento musical, computadora, regalos, un nebulizador, anillos y joyas, todo lo que ataba a su alcance, además revolvieron todos los cajones y tiraron todas mis cosas», detalló la damnificada.

A su vez contó que el hecho ocurrió el sábado entre las 19.30 a 20 horas.

«Cuando llegó a mis casa todavía había claridad, y lo último que pensé es que habían ingresados ladrones a mi casa. Vivo hace dos años en el lugar y siempre viví cerca de la barrio, entonces pensé que había pasado otra cosa, pero al acercarme a la puerta y ver que estaba todo revuelto ahí recién comprendí que me había entrado a robar», indicó.

Al consultarle si hubo testigos, indicó que «fue un día que hizo mucho calor, y cuando llegué no había nadie en la zona; uno de los vecinos me contó que vio movimientos de gente extraña en la zona».

«Pude recuperar algunas cosas, que fueron tiradas cerca de mi vivienda, luego de hacer un descargo en las redes sociales donde mucha gente comenzó a compartir las imágenes, y ahí la Policía fue alertada por los vecinos mientras realizaba un patrullaje por el lugar», añadió.

«Luego de esta situación decidimos con los vecinos ayudarnos entre todos y poner más seguridad a la casa», cerró la mujer.