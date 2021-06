En pleno centro, robaron mercadería por más de 100 mil pesos a local de servicio integral de motos

Compartir

Los robos no cesan en la ciudad y lo llamativo de cada caso es la impunidad y tranquilidad con la que actúan los delincuentes. Eso le ocurrió el jueves último a un local dedicado al servicio integral y taller de motocicletas ubicado sobre la calle Dean Funes al 1017, casi Brandsen. Carmen, la propietaria del comercio, en diálogo con el Grupo de Medios TVO lamentó lo ocurrido, contó que la cantidad de mercadería robada supera los 100 mil pesos y cuestionó el accionar policial.

La mujer comenzó contando que desconoce el horario en el que ingresaron los delincuentes, debido a que no cuenta con cámaras de seguridad. “El viernes fui a abrir el local y me encontré con toda la situación, el local estaba abierto y no sabemos el horario en el que entraron porque no tengo cámaras y los vecinos que sí tienen no tienen alcance a mi local. Nosotros cerramos el jueves a las 17 horas y al otro día ya nos encontramos con el robo, una vecina me dijo que miró su cámara que más o menos enfoca movimiento y revisó en el horario desde las 10 de la noche a las 7 de la mañana y en ese trayecto no hubo movimiento por eso calculamos que fue antes”, relató.

“Gracias a Dios no tengo daños materiales como para decir que me rompieron los vidrios porque adelante está todo vidriado, pero rompieron el candado del chapón que da acceso al taller, entraron por ahí en el cual pegando la vuelta al fondo hay una ventana que da conexión al local de ventas, ingresaron por ahí, se tomaron el tiempo necesario para poder sacar la ventanita, le sacaron los tirafondos, los tarugos y ahí entraron al local de ventas donde se llevaron entre 15 a 20 cubiertas de diferentes medidas, cajas de aceite para motos que estaban cerradas, unos 15 mil pesos en efectivo que había en la caja, creo que el valor de todo lo que me robaron supera los 100 mil pesos porque además se llevaron una hidro lavadora nueva que compramos la semana pasada, una soldadora y cada caja de aceite vale unos $5500 porque eran cajas de distintas unidades; de 12 y otras de 18 aceites para motor de motos”, enumeró.

Expresó además que lo llamativo del robo es que nadie haya visto nada, teniendo en cuenta que habría ocurrido temprano. “Para el horario que me dio la vecina calculo que entraron a robar temprano, antes de las 22 y para completar fue muy cuidadoso el ladrón porque no desordenó nada, no rompió nada, se ocuparon de llevar todas las cubiertas, para lo que llevaron o fueron en motocarga o en varias motos porque de lo contrario no podrían haber llevado todo sin que nadie vea nada”.

En esa línea criticó el accionar policial que está abocado a la investigación del hecho. “En diagonal al local vive un funcionario, él me dijo que no tenía ningún problema en que vayan los policías a mirar las filmaciones de las cámaras, quedamos en que el viernes a las 17 horas tenían que ir y no aparecieron, me dijeron que a las 19 que fueron y que no los atendieron, pero es mentira porque los estaban esperando y no fue nadie. Ni siquiera se tomaron la molestia en ir a mirar las cámaras de esa familia, no tenemos ni una sola pista para saber quién fue, es llamativa la forma en la que entraron y la tranquilidad con la que lo hicieron, sabían lo que iban a buscar, había cantidad de repuestos en las estanterías, tengo cosas que vendo fuera del taller, tengo 20 oxímetros que vendo por mi cuenta y eso no llevaron, ahí tengo como 70 mil pesos, seleccionaron qué querían y qué iban a vender más rápido, solo llevaron eso pero de todas formas el perjuicio es grande”, aseveró.

Además, la damnificada lamentó la impunidad con la que actuaron los malvivientes, teniendo en cuenta que por las restricciones debido a la fase 1 hay controles policiales en todo el centro, a todas horas del día. “Me indigna mucho esto, les dije a los policías que a los que vamos a trabajar nos cuestionan todo, se supone que después de las seis de la tarde ellos tienen que controlar. No entiendo en pleno centro que entre las 18 y las 22 horas entren a robar un local y nadie se dé cuenta, nosotros seguimos abriendo porque tenemos que seguir trabajando para volver a comprar algunas herramientas, gracias a Dios y más allá de esto no me terminaron de llevar todas las herramientas, por lo menos nos dejaron para seguir trabajando”.

“Es indignante y lo que más bronca me da es que no se mueven en investigar, en venir a mirar las cámaras, el dueño de la casa me autorizó a mirar con la Policía, pero nadie viene a ver. En toda la zona hay personal policial que custodia casas particulares o empresas del sector, pero nadie vio nada, nadie sabe nada y se complica mucho”, finalizó, angustiada por lo sucedido y con la esperanza de que se avance en dar con los autores del hecho que les generó un perjuicio inmenso.

