En pleno día y cuando iba al banco, robaron más de un millón de pesos a empleado de Famago

Efectivos de la Subcomisaría del barrio Guadalupe iniciaron una causa con intervención de la justicia, en procura de establecer la identidad de dos sujetos que utilizando un arma de fuego robaron una elevada suma de dinero.

El caso se conoció ayer alrededor de las 10 de la mañana, cuando efectivos de la Subcomisaría Enri Omar Alvarenga del barrio Guadalupe fueron alertados sobre un hecho de robo a mano armada perpetrado en calle Saavedra y Filho del barrio Fontana.

Con la premura del caso acudieron al lugar, donde se entrevistaron con un hombre de 40 años, quien refirió que es empleado de una conocida empresa de equipamientos comerciales, y que momentos antes salió de la casa comercial en su motocicleta llevando consigo poco más de un millón de pesos en un bolso con la finalidad de depositarlos en el Banco Francés, previo obtener el turno correspondiente.

Según refirió, mientras se dirigía al banco por la calle Saavedra, unos metros antes de la calle Nacimiento Filho, fue interceptado por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta con casco colocado, el acompañante esgrimió un arma de fuego con el cual le exigió que le entregue el bolso, al lograr su objetivo ambos se dieron a la fuga.

Al empleado se le recibió la denuncia por lo ocurrido. En la escena del suceso se labraron las diligencias procesales con la colaboración del personal de la Dirección de Policía Científica, cuyas primeras actuaciones dieron inicio a una causa judicial con intervención de la justicia.

Con los datos aportados por la víctima, se cursó a todos los móviles y sección motorizada que se encontraban en circulación, la individualización y detención de ambos sujetos, como así el secuestro del rodado, el arma y el dinero que tuvieren en su poder.

Por otra parte, el jefe de la Unidad Regional Uno, articuló con las distintas dependencias de esta ciudad, con la participación del Departamento Informaciones Policiales, sección motorizada Alacrán, Comando Radioeléctrico Policial, Brigada de la UR1 y de las distintas unidades operativas, una exhaustiva investigación a fin de establecer la identidad de los responsables y esclarecer el ilícito.

Gerente

En ese sentido Mauricio, gerente de la firma en Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió al robo que sufrió el empleado de la firma y que desconcertó a todos, teniendo en cuenta que se dio a plena luz del día.

“Uno de los chicos que trabaja con nosotros debía llevar la recaudación del lunes al banco y a dos cuadras lo interceptaron dos muchachos en una moto Tornado y lo encañonaron, le sacaron la recaudación, son un millón y medio de pesos”, denunció.

“Hicimos la denuncia correspondiente, por lo que nos dijo el oficial tendrían identificados a los delincuentes, andaban en motos sin patente. Gracias a Dios no lo golpearon al empleado, por suerte no pasó a mayores, mi compañero tiró el portafolio con la plata y agarró el que se bajó de la moto y se fueron”, relató.

“Según dice la Policía adentro hay algún informante o un informante interno, se está investigando todo”. aseveró sobre alguien que pudo haber filtrado la información de que el empleado acudía al banco con una elevada suma de dinero.

“En Formosa ya no se puede andar a ninguna hora, ni siquiera de día, mucha gente había por toda la zona. El empleado tiene miedo, ya dijo que no quiere hacer más los depósitos, tenemos que buscar la manera de hablar con la gente de la empresa para ver qué solución me dan, qué podemos hacer, pero evidentemente hay que cambiar la ruta todos los días”, aseveró.

“Esa es la recaudación de un día pero tenemos nueve cobradores en la capital, cobran todo el día y está la recaudación del interior. Lo que ofrecemos son planes diarios que se cobran por día, hay en toda la provincia y después están los planes semanales y mensuales”, dijo sobre la manera de trabajar de la empresa.

“Este robo nos perjudica muchísimo, es dinero que se nos va de la recaudación mensual que tenemos que ver cómo justificar, nosotros somos la cara visible de la empresa y debemos pagar muchas cosas”, finalizó.

