En qué consiste la desregulación del GLP que anunció Sturzenegger y qué puede pasar con el precio de las garrafas

En medio de la ola de frío, un salto en la demanda y crisis de abastecimiento en algunos puntos del país, el Gobierno decidió esta semana derogar los precios de referencia de las garrafas e introducir varias desregulaciones en el mercado de Gas Licuado de Petróleo (GLP). Si bien en los últimos días se observaron aumentos de hasta 10%, en el sector sostienen que no se debe a dicha medida.

“Se eliminan los precios de referencia. Los precios libres son la mejor brújula para un mercado sano”, aseguró el jueves pasado el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a través de su cuenta de X.

Previo al nuevo esquema, la Secretaría de Energía fijaba valores como guía de mercado, no obligatorios, con el objetivo de garantizar el abastecimiento y promover la inscripción de empresas en los registros oficiales. De todos modos, no estaba permitido superar el precio de paridad de exportación (PPE), algo que ahora queda sin efecto.

Asimismo, en enero pasado el Ejecutivo, mediante la Resolución 15/2025, había eliminado los precios máximos de GLP para productores, fraccionadores y distribuidores y la regulación sobre la asignación de bocas de carga.

Para finales de 2024, los precios de referencia establecidos, que incluían IVA e Ingresos Brutos, eran los siguientes:

Garrafa de 10 kg: $10.500

Garrafa de 12 kg: $12.600

Garrafa de 15 kg: $15.750

Fuentes del Ministerio de Desregulación explicaron a Infobae: “Es importante entender que, en la práctica, el precio de referencia no era el precio efectivo de venta al público. En todo el país, las garrafas se comercializan por encima o por debajo del precio de referencia. Por lo tanto, el precio ya era libre”.

“En este caso, sólo se está haciendo una adecuación a la realidad del mercado y eliminando distorsiones”, afirmaron.

Además, “al contrario de lo que se cree, los precios de referencia no actúan como un techo que protege al consumidor, sino que muchas veces funcionan como un piso que impide que los precios bajen”, consideraron.

Los subsidios del

Programa Hogar

En cuanto a los usuarios vulnerables, el Gobierno continúa con el Programa Hogar, que otorga un subsidio directo por garrafa a los hogares sin acceso a gas natural por redes.

No obstante, desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) apuntaron que el monto de este beneficio permanece congelado en $1.788 por garrafa desde septiembre 2023. “En enero de 2023 el subsidio cubría el 80% del precio de una garrafa, hoy apenas alcanza el 11%”, indican.

Cabe destacar que, según el Censo Nacional 2022, el 46,3% de la población argentina utiliza garrafas o cilindros de GLP como fuente principal de energía para cocinar y calefaccionar los hogares.

En la actualidad, según precisó Pedro Cascales, presidente de la Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado (CEGLA); una garrafa de 10 kilos en el AMBA cuesta aproximadamente 12.000 pesos.

En la última semana, se registró un incremento de entre 7 y 10%, pero el empresario no lo atribuye a la nueva normativa, porque “los precios ya eran libres”, sino que a las bajas temperaturas y a la consecuente alza del 30% en la demanda.

En ese marco, Cascales no cree que se produzcan subas pronunciadas a partir de la medida anunciada. Resaltó que se trata de un mercado donde hay mucha competencia. “A diferencia de lo que sucede en el servicios de gas natural por redes o electricidad, la gente puede elegir comprar en otro lugar que le resulte más económico”.

Desregulaciones

En tanto, Sturzenegger también detalló en sus redes sociales otras desregulaciones para el mercado de GLP. Entre estas se encuentran:

Ya no es obligatorio solicitar permiso previo para operar como fraccionador, distribuidor o comercializador de GLP. A partir de ahora, solo se exige cumplir con los requisitos de seguridad.

Se eficientizan las inspecciones de seguridad al permitir que la Secretaría de Energía recurra a organismos públicos o privados para verificar las condiciones exigidas, en lugar de limitarse exclusivamente al ENARGAS.

Se modifica el esquema de Centros de Canje. Si bien se mantiene la obligación de recibir envases de otras marcas en puntos específicos, las empresas pueden convenir mecanismos más eficientes para el intercambio de garrafas.

Se liberó el comercio exterior de GLP. Antes de la reforma, el Estado podía prohibir importaciones si determinaba que el producto ingresaba con subsidios desde el país de origen.

Por otro lado, ante la ola polar que afecta a gran parte del país, el sector de GLP en garrafas se encuentra trabajando al máximo de su capacidad para garantizar el abastecimiento a millones de hogares, industrias, comercios y zonas rurales.