El director técnico Salvador Ragusa, que en la actualidad dirige en el Torneo Regional Amateur y que pasará por San Martín de Fomosa hace unos meses, se manifestó algo molesto con la realidad que viven los técnicos del fútbol del Interior.

Salvador Ragusa de extensa y reconocida carrera, en el día del “Entrenador Deportivo”, explicó la realidad que pocos conocen acerca de los directores técnicos que militan en el fútbol del interior argentino. “En qué país viven los que dicen que los DT no pasan necesidades” “Claro … no nos llamamos Gallardo, Alfaro, ni Cocco, que ahora anda en una camioneta que los entrenadores del interior no tenemos y pretendemos tener un carnet que valga, por sobre el DNI que nos pide un árbitro para firmar planilla, y con el DNI un lechero o panadero, sale a dirigir un equipo de fútbol infantil o en las ligas. Ojalá todos los técnicos podamos concordar para dignificar nuestra profesión”.

Además Ragusa dijo que el nombre de “Regional Amateur” que recibe el campeonato, desvaloriza la cotización de los jugadores: “Si cualquier club decide vender un jugador, te dicen: te doy dos pesos, si total ustedes son amateurs”. Asimismo, agregó que “hay que hacer un fútbol argentino más equitativo con el Interior”.

También intentó dejar en claro algunas cosas sobre el “Trinche” Carlovich, el ex jugador que perdió la vida en el día de ayer, fue compañero y dirigido por Ragusa “Lo que se dice de él en el documental Informe Robinson es 70 % mentira” “El Trinche jamás tomó” “¿Sabe cuál era el problema del Trinche? Que él no se quería ir de Central Córdoba, lo vinieron a buscar del Cosmos, recomendado por Menotti, ofreciéndole fortuna y dijo que no” aseguró Ragusa, y cerró, “Hay que conocer bien la historia del Trinche para hablar de él”.