En sesión extraordinaria, la Asamblea Universitaria de la UNaF aprobó modificaciones al Estatuto

Este miércoles 16 en horas de la tarde, tuvo lugar en la Biblioteca Central del campus de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) la sesión extraordinaria de la Honorable Asamblea Universitaria en la que se trataron modificaciones al Estatuto de la casa de estudios.

El rector Prof. Esp. Augusto Parmetler comentó al respecto que “desde su creación, el Estatuto no ha sido modificado ni actualizado, por ello no estaba acorde con la Ley de Educación Superior y tampoco con la Constitución Nacional que declara la autonomía universitaria. Hoy se incluyó un preámbulo en el Estatuto, además de la modificación de varios de sus artículos”.

“De acuerdo a estos cambios, el rector tiene tres posibilidades de ser electo como tal, cuando antes tenía cinco posibilidades, permitiendo así la consideración y el reemplazo. Esto fue pensado y analizado por un grupo de asambleístas que hicieron la propuesta, y elaboraron un borrador que después elevaron al rectorado para que se convoque a una sesión para tratar el tema. Obviamente también se trabajó el borrador en varias instancias, en reuniones llevadas a cabo en cada una de las unidades académicas”.

Parmetler agregó que “el próximo paso es elevar el Estatuto a la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano a los efectos de que se apruebe y publique en el Boletín Oficial. Una vez que ocurra eso, este Estatuto que ha sido modificado hoy va a tener vigencia y validez”.

Destacó además, que “con una mayoritaria aprobación del 90 %, la Asamblea Universitaria ha dado una muestra de mucha disciplina y madurez, en el sentido de que hemos actualizado nuestro Estatuto en muchos puntos que nos permiten concretar un mejor plan estratégico, y hacerlo más acorde a lo que es una universidad moderna”.

El asambleísta Psgo. Rafael Olmedo, por su parte, señaló que “este es un paso muy importante en lo que tiene que ver con la actualización de nuestro Estatuto, que ya es bastante arcaico, y donde se destaca el trabajo que vienen haciendo todos los miembros de la comunidad universitaria”.

“Es un hecho democrático, histórico y de convivencia institucional en la UNaF, que nos llena de satisfacción porque han participado democráticamente todos y se han escuchado las distintas voces. Es el logro de una gestión que trabaja pensando no solamente en la universidad del momento, sino la del futuro”.

La Prof. Griselda Correa, miembro de la Asamblea, subrayó que “es un hecho fundamental que nuestro Estatuto se actualice después de 24 años, siendo uno de los señalamientos realizados por la CONEAU”.

“Uno de los puntos más significativos que se trató es que se incorpore la perspectiva de género y de derechos humanos en la currícula en todas las carreras. Por otro lado, se establece la Av. Gutnisky 3200 y el domicilio del rectorado como sedes de la universidad. Si bien esto puede parecer una obviedad, viene a salvaguardar a la institución y a la democracia en el ámbito académico. Como es de público conocimiento, hemos atravesado una batalla legal en la que la justicia nos dio la razón a los que hoy somos asambleístas. Recordemos que por intereses ajenos, se llevó a cabo una asamblea trucha en un lugar que nada tenía que ver con la universidad y con personas que hicieron usurpación de cargo. Por eso, a partir de esta modificación al Estatuto, la Asamblea Universitaria puede sesionar únicamente en la sede de la UNaF”.

A su turno, la asambleísta Dra. Roxana Arrúa, significó que “entre las reformas más importantes introducidas en el Estatuto, están las relacionadas con la responsabilidad de los decanos en sus gestiones frente a las unidades académicas, con la periodicidad del mandato del Rector y del Vicerrector, y con la regionalización de la educación”.

Estatuto

“En el Estatuto vigente al día de la fecha, entre sus fines, se mencionan 9 objetivos. Ahora tenemos una propuesta de 19 objetivos, es decir, que las competencias, las obligaciones y los desafíos que tiene la universidad van a ser bastante más importantes. Otro ejemplo es lo relativo a la educación a distancia. Cuando se aprobó nuestro Estatuto, en el año 1997, no existía la posibilidad de esta modalidad que hoy es muy utilizada. Por ello, no podíamos quedarnos atrás en esa cuestión, y es tratada en el nuevo Estatuto”.