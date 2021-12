En solo minutos se agotó el cupo para por lo menos tres carreras del Nivel Superior

Compartir

El Nivel Superior abrió su preinscripción online ayer por la mañana y batió récord ya que en menos de 10 minutos se agotó el cupo para por lo menos tres carreras. Vale aclarar que para las demás la preinscripción continúa y estará abierta hasta el 31 de este mes.

Nestor Rigonatto, encargado del área, en contacto con el Grupo de Medios TVO comentó: “a partir de las 9 horas se habilitó la plataforma online que va por el tercer año consecutivo donde pre inscribimos a los potenciales estudiantes formoseños. Antes de llegar a los 10 minutos me informaron que no había más cupo para Educación Física, Enseñanza Primaria y Enseñanza Inicial”, confió.

“Todos los años pasa lo mismo, no es una novedad pero este año se exacerbó porque la verdad es que hay mucha demanda por estudiar en el Nivel Superior”, dijo sorprendido.

“Sabemos que no todas las carreras tienen la misma demanda entonces nosotros en función a eso hemos tomado la decisión de tener la plataforma habilitada hasta el 31 de diciembre, la plataforma pre-inscribe a todos los institutos de toda la provincia diseminados en toda la geografía provincial entonces en algunos institutos puede haber carreras que en algún momento alguien se decide y se quiere inscribir entonces hasta el 31 de diciembre va a estar habilitada la plataforma en ese sentido”, explicó.

En cuanto a las documentaciones requeridas, Rigonatto señaló que “cada instituto define la fecha incluso el formato, desde este año hemos digitalizado toda la documentación, la pandemia trajo eso, como los alumnos no podían ir a la institución se entregaba digitalizada la documentación que se les exige y eso nos sirve porque tenemos los legajos de los alumnos todos digitalizados, cada instituto seguramente va a definir las fechas de entrega de esa documentación”.

Reflexionó que desde hace tiempo vienen teniendo gran demanda en las carreras que dicta el Nivel Superior, tanto los profesorados como las tecnicaturas. “Es algo que nos está ocurriendo desde hace unos años, pasamos de tener unos 8 mil alumnos a por ejemplo tener este año 12.700 alumnos, tenemos expectativa, va a haber un número importante de alumnos estudiando en este nivel”.

“En la provincia hay unas 40 carreras entre profesorados y tecnicaturas porque nuestros institutos ofrecen las dos formaciones, profesorado donde formamos recursos humanos que nutren al sistema educativo en los niveles obligatorios; inicial, primario, secundario con las ofertas de formación docente y también la formación técnica con la carrera sociohumanista y socioproductiva que también la idea es que esas dos puedan desempeñarse en el territorio”, finalizó.

