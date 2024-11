En su gira nacional, Karina Milei y Martín Menem pasaron por la provincia de Formosa

Tal y como lo habían anunciado días atrás, Karina Milei y Martín Menem visitaron la provincia de Formosa. El mismo fue en el marco de una gira nacional que tiene como objetivo consolidar la presencia del partido en todas las provincias. La gira se inició a fines de septiembre en un acto multitudinario en Parque Lezama, Buenos Aires, y ayer continuó en nuestra provincia.

Cabe mencionar que la presidente del partido se reunió en la ciudad con la militancia y veteranos de Malvinas, mientras que el vicepresidente y diputado nacional Martín Menem brindó una conferencia de prensa con su par formoseño Gerardo González.

En contacto con la prensa, el primero en responder a las inquietudes fue Menem quien indicó que el diálogo entre los diferentes ministerios que están vinculados con las responsabilidades nacionales y provinciales, “acá no se trata de canjear algo por gobernabilidad, esto solo nos da la legitimidad de haber sido electos por más del 56 por ciento de los votos”.

“Hay voluntad del Gobierno de aprobar el presupuesto y el límite es la disponibilidad de los recursos a diferencia de lo que han hecho todos los gobiernos que estafaron a Argentina, imprimiendo deuda. Por primera vez vamos a un presupuesto equilibrado e iremos a un presupuesto equilibrado que alcanzará para lo que alcance, no haremos la típica maniobra política imposible de cumplir o que si se cumplía era estafando a la gente”, acotó Menem.

“Hay voluntad de sancionar un presupuesto con el dinero que seamos capaces de recaudar a través de los organismos”.

DNU

Al respecto dijo que es el martes la sesión en la Cámara de Senadores, “hay que tener en cuenta que todos los presidentes desde Néstor Kirchner se valieron del DNU para gobernar, que casualidad que ahora que está Milei les agarra un ataque de institucionalidad y ahora quieren limitar a un presidente que es el primer presidente de la historia que tiene una amplia voluntad popular, la más importante de la historia, casi 15 millones de votos y una presencia parlamentaria muy pequeña. Se trata de una maniobra deliberada que intenta sacarle maniobrabilidad a un Gobierno”.

“Todos los días vamos a estar un poco mejor”.

González marcó la cancha

Gerardo González marca la cancha en Formosa: «Los que quieran enfrentar a este Gobierno, deberán sumarse a nosotros, nosotros no vamos a sumarnos a nadie»En una conferencia de prensa cargada de mensajes contundentes, el diputado Gerardo González dejó clara su postura frente a la militancia y oposición en Formosa. Fue el propio Martín Menem, quien ratificó que González es el representante de confianza de Javier Milei en la provincia, por lo que González invitó a los formoseños a alinearse con La Libertad Avanza si desean un cambio real. «Los que quieran enfrentar a este Gobierno, deberán sumarse a nosotros», afirmó, marcando el rumbo que el partido espera consolidar en la región bajo su liderazgo.

Reclamos

“En Formosa los reclamos son muy puntuales y tiene que ver con el pedido de trabajo, muchos de nuestros comprovincianos se han tenido que ir y eso tiene que ver con que Formosa no se ha desarrollado en estos últimos 30 años y nosotros venimos con la idea de la libertad, para poder hacer que Formosa se desarrolle y sea un provincia más autónoma e independiente”.

“En Formosa la gente tiene muchas necesidades y esto nos han hecho saber porque hay problemas en el área de salud, de la educación, además de que hay muchas libertades que han sido vulneradas”, cerró.

Karina Milei

Durante el acto, Karina Milei dirigió un mensaje a los formoseños, donde expresó su agradecimiento por la participación y el compromiso de los asistentes ante un contexto adverso: “Qué bueno ver tantas personas. Sé lo que pasa aquí, sé lo que les hacen, muchísimas gracias por estar, por jugarse; sé que no es fácil porque padecemos mucho todo lo que sucede”. Al responder a una consulta de una joven sobre la persecución a militantes de LLA, Menem añadió: “Sabemos perfectamente lo que pasa, he vivido lo mismo en mi provincia. Tenemos fe de que el cambio se va a dar”.

Al recordar los inicios del partido, Milei señaló: “Cuando empezamos en política éramos los raros, los locos, nadie confiaba en nosotros. Debemos seguir despertando a la sociedad, y por eso agradecemos a los jóvenes. Somos más de lo que parecemos. Sigamos en esta lucha así nuestro país puede salir adelante para siempre”.

Menem, en sintonía, enfatizó la importancia de la inclusión en la militancia: “Sabemos que existe un aparato muy poderoso. Por eso, no seamos egoístas y tengamos la capacidad de recibir a todos para hacer que La Libertad Avanza crezca, para los que quieran una Formosa libre, porque el enemigo está afuera. Del otro lado no se ponen tan exquisitos, reciben a todos, por eso gobiernan desde hace 40 años”.

Milei también destacó el respaldo de su gobierno a quienes defienden la patria: “Desde este Gobierno siempre vamos a apoyar a todas las personas que hayan hecho acciones importantes para la patria, por eso nosotros apoyamos a las fuerzas de seguridad”. Menem complementó: “La única herramienta para cambiar las cosas es el voto. Sabemos que los persiguen, a todos los sectores, por eso trabajen en el voto, en convencer a sus vecinos, a sus familiares. Y si ellos se organizan para acortar sus libertades, para recuperarla tenemos que trabajar el doble que ellos”.Para garantizar elecciones transparentes, Menem mencionó la necesidad de impulsar la boleta única en todas las provincias: “Ahora debemos ir por la boleta única también a nivel provincial. Y de ahí, los que hagan fraude no van a ganar nunca más. Quiero que sepan que después del miedo viene la libertad”. También resaltó la importancia de la coherencia en el partido: “No nos vamos a amontonar para intentar ganar una elección; quienes deseen venir a La Libertad Avanza queremos que compartan nuestras ideas y, si es así, vamos a abrirles la puerta”.

Karina Milei enfatizó la perseverancia y el trabajo en equipo como pilares fundamentales: “Durante muchos años nos persiguieron porque no querían que llevásemos nuestras ideas adelante. Entiendo que es difícil, pero no nos pueden doblegar; para ser libres también hay que luchar, porque la libertad no viene sola”. González también resaltó el valor de la unidad: “Tenemos que estar unidos, es la única manera de terminar con los feudos”.

Al hablar de la situación económica, Menem subrayó los avances logrados hasta ahora: “Hemos iniciado un proceso desde hace 11 meses de estabilización de la economía. La inflación golpea un 25% más fuerte a los sectores sociales más bajos. El hecho de tener superávit desde hace 10 meses nos traerá estabilización”.

Con esta visita a Formosa, que incluyó encuentros con la militancia y el acto principal, Karina Milei y Martín Menem siguen consolidando la presencia de La Libertad Avanza en toda Argentina. Tras su paso por Corrientes, Santa Fe y Chaco, los líderes de LLA reafirman su compromiso de llevar un mensaje de cambio, esperanza y transformación a cada provincia y ciudadano del país.