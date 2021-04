En su mes aniversario, Tiendas Balbi ofrece importantes descuentos y premios a sus clientes

Compartir

El gerente de Tiendas Balbi en Formosa, Alberto Córdoba, en diálogo con el Grupo de Medios TVO destacó que en este mes aniversario donde cumplen dos años, tienen importantes descuentos de hasta el 50% en algunas prendas y también gran cantidad de premios que sortean para todos los clientes los días sábados.

“Estamos cumpliendo dos años, a pesar de todas las que pasamos estuvimos aguantando y vamos a seguir aguantando en Formosa, estamos contentos en este mes de abril que celebramos el cumpleaños realizando sorteos todos los fines de semana, con grandes descuentos en ropa de verano de hasta el 50%, estamos liquidando y ya contamos con las prendas de la temporada otoño-invierno”, comenzó diciendo.

Expresó además que en el local, “somos 18 familias las que trabajamos y por suerte seguimos a comparación de muchos locales que lastimosamente cierran, nosotros estuvimos a punto de cerrar cuando se hizo la última fase 1, tuvimos un poco de miedo, se abrieron seis sucursales más en todo el país y teníamos miedo por el local nuestro que estaba cerrado, el señor Balbi me decía que quería la ropa que teníamos en el local porque estaba cerrado y así habilitaba los otros locales y yo le decía que espere a ver si podíamos solucionar, que tengamos paciencia y gracias a dios zafamos por ese lado, seguimos por suerte”, aseguró.

Destacó en ese sentido que en este mes de cumpleaños, “tenemos muchas ofertas, por ejemplo los jeans que estaban a 1900 pesos ahora salen $1300, remeras de niños que estaban a 500 pesos están $200, los toallones que estaban a 800 pesos, ahora están a $699, las toallas que estaban a $350 ahora valen $299, a eso se le descontó un poco no más porque son de todas las temporadas, blanquería es todo el año no solo en verano pero algo pudimos descontar, en el sector de damas también tenemos descuentos del 50% en remeras, en shorts, musculosas, en todas las secciones tenemos descuentos, lo bueno es que pueden comprar hasta en 6 cuotas sin interés”.

Córdoba explicó también que la gente puede participar del sorteo sin comprar, “los clientes sin la obligación de compra tienen la posibilidad de ganarse premios completando los cupones, también pueden participar a través del programa de radio “Expres en Radio” emitido los sábados de 10 a 13 horas por la 101.9 QTH radio en conjunto con VLU 88.5, ahí participan por una orden de compra de 3 mil pesos”.

Conto además que sumado a ese sorteo, “todos los sábados a las 19:30 horas se hace otro sorteo en la página de Facebook de Tiendas Balbi Formosa, ahí hacemos un vivo y el sorteo, no queremos que se junte gente para evitar el aglomeramiento por eso lo hacemos así”.

Respecto a cómo están las ventas, señaló que “la gente está empezando a comprar, cuando empezó a refrescar como estos días pasados la gente empezó a comprar todo lo que sea de nueva temporada de otoño, pero también nos ponemos del lado de los clientes con el clima cambiante y no saben si compran o no porque el tiempo cambia, la mayoría lleva mangas largas, camisetas, remeras, camperas todavía no compran, sí todo lo más liviano pero mangas largas”.

“Ha mejorado el comercio en sí, este mes estoy haciendo una buena campaña publicitaria por el tema del cumpleaños, pero igual está habiendo más movimiento a comparación de otros meses donde veníamos mal de la fase 1, en diciembre se movió bien, está remontando de a poco, no es lo mismo que cuando teníamos los planes como el IFE donde era mucho mejor el movimiento comercial, decayó, pero va mejorando de a poco”, destacó Córdoba.

El horario de atención del local es de 8 a 12 horas y de 16 a 20 horas de lunes a viernes y los sábados a la mañana de 8:30 a 12:30 horas.

