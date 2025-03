En su primera final de Premier Padel, Aguirre y Gonza Alfonso se quedaron con las ganas

Los argentinos Leonel ‘Tolito’ Aguirre y Gonzalo Alfonso, los Mágicos, perdieron este domingo por 7-5, 4-6 y 6-3 ante los juveniles españoles Diego García (nacido en 2006) y Francisco Cabeza (en 2007) en su primera final de Premier Padel, en el P2 de Gijón, España.

Aguirre y Alfonso, que este año decidieron jugar de forma regular los torneos de la FIP (priorizándolos por sobre A1 Padel, circuito del que son los Nº1), se convirtieron hace unos días en los principales favoritos al título, a partir de la decisión de los jugadores del Top 100 del ránking de no inscribirse a este certamen, en protesta por diferencias con la organización del tour.

Pudieron ratificar la chapa de candidatos y llegaron a la final pero allí se encontraron con unos rivales muy inspirados, que salieron con mucha valentía y nunca aflojaron.

El comienzo del partido fue una demostración de esa actitud, ya que García y Cabeza se pusieron rápidamente 3-0 arriba en el marcador.

Enfrente, los Mágicos

lucían algo cansados.

No obstante, la experiencia es una cualidad que nunca se debe desdeñar. El Tolito y Gonza fueron prendiendo la máquina poco a poco y, tras estar 5-2 abajo, metieron una remontada bárbara para llegar al 5-5.

No les alcanzó, porque la dupla ibérica siguió muy firme, sobre todo en ofensiva, y se terminó llevando el parcial por 7-5. Pero el partido ya era otro.

Renovados en su fase anímica, los Mágicos comenzaron la segunda manga quebrando el servicio de sus rivales, que enseguida conquistaron el contraquiebre.

De ahí en más se vio un trámite muy parejo, con puntos largos y pensados pero con García y Cabeza más eficientes en la red.

Luego de sufrir para sostener su servicio en el octavo game, apareció el oficio de los argentinos para aprovechar un momento de desconcentración de García (cometió cuatro errores consecutivos) y quedarse con el segundo set.

El cansancio pareció pararles factura en el tercer parcial a Aguirre y Alfonso, que lucieron algo quietos en cancha. Así y todo lo pelearon pero sufrieron un quiebre de servicio en el octavo juego y ya no tuvieron combustible para una nueva remontada. Enfrente, los juveniles demostraron tener una gran mentalidad y cerraron sin mayores problemas lo que fue la mayor victoria de sus cortas carreras.