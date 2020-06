“En todo el rubro estamos atravesando una situación muy difícil”, aseveraron desde Café Martínez

Compartir

Linkedin Print

Pamela, encargada de Café Martínez, en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó cómo vienen trabajando en el lugar teniendo en cuenta que no pueden recibir clientes y que la gente solo puede acudir a pedir lo que desea llevar a su domicilio. También trabajan bajo la modalidad de delivery, pero que no les deja la misma ganancia que cuando la gente podía ir y sentarse en el lugar.

“La franquicia está en Formosa hace cinco años, este sería nuestro sexto año. Ante esta situación, nosotros armamos un mostrador grande en el local con la distancia reglamentaria de la puerta hacia adelante para que la gente pueda pasar al menos al frente porque ahora se vienen días fríos, de lluvia y es para que estén más cómodos esperando. Lo que hacen es pedir lo que quieren y se lo llevan, de esa manera sí podemos atender, afuera están reglamentadas las líneas para que se formen a un metro y medio de distancia y la otra modalidad que tenemos es el delivery, los mozos se encargan de llevar los pedidos que nos hacen por teléfono, es para que podamos trabajar todo el equipo”, contó.

“Fue una incertidumbre muy grande más que nada en la primera instancia de la cuarentena porque no sabíamos si el virus estaba en Formosa, en ese momento cerramos totalmente por 20 días y cuando ya hubo una tranquilidad de que sanitariamente no corríamos riesgo volvimos a abrir con la modalidad delivery adaptándonos a todo, con turnos rotativos, recibiendo poca gente y así vamos trabajando durante la semana”, explicó.

Respecto a las ventas dijo que haciendo delivery no están “ni cerca” de lo que deberían recaudar para mantener el local, “necesitamos estar funcionando la totalidad del local y que haya un flujo de gente por los gastos que tiene, esto es como para remarla, se vende, la gente nos elige pero necesitamos más, es una situación muy difícil la que estamos atravesando todo el rubro, creo que somos el rubro más castigado”.

“Para los días de reuniones de familias que son los sábados y domingos empezamos a implementar promos de sets de chipitas, café molido, factura, un surtido como para que la gente pueda comprar y los acompañemos en su casa porque los fines de semana eran los días que más trabajábamos”, destacó.

“Mirando para los costados el panorama es aterrador, estamos poniendo mucho de nosotros para que siga abierto, implementamos cosas que nos asesora la franquicia y funciona, ahí va subiendo un poco el ticket pero si no podemos atender mesa es muy difícil seguir sosteniendo esto”, aseveró.