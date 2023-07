En total, las comisarías reciben entre 25 y 30 denuncias por violencia de género

La jefa de la Dirección General de Género y Violencia Intrafamiliar de la Policía provincial, la comisario general Silvia Van Dyk, informó que en el mes se reciben “entre 25 y 30 denuncias en toda la provincia por violencia de género”.

Indicó además que “semanalmente se realiza el recuento y las estadísticas arrojan como resultado un incremento en las denuncias” y aclaró que en el caso que en alguna semana no sea así, “solo baja entre un dos y tres por ciento”.

“Esto demuestra que las mujeres tomaron conciencia y ya no quieren vivir más en este clima de violencia, entonces se animan a denunciar por la confianza que le tienen a la Policía, porque desde el primer momento se las contiene y acompaña”, acentuó.

En esta línea, aclaró que cuando una mujer se acerca a realizar una denuncia por violencia de género “es atendida por personal femenino y es resguardada su privacidad”.

Además, recordó que el rol de la Policía no termina en recibir la denuncia, “sino que se sigue con la visita, acompañamiento a la víctima de violencia”.

También, manifestó que muchas veces “no alcanza con las medidas cautelares impuestas como exclusión de hogar o prohibición de acercamiento, entonces se pide una complementaria, que en este caso es el dispositivo dual”, cerró.

