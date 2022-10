En tres procedimientos secuestraron más de 1.000 litros de combustible trasportados de forma irregular

Compartir

Integrantes de la fuerza provincial realizaron un control vehicular en la avenida Ribereña y Santa Bárbara, donde demoraron a tres personas, secuestraron tres vehículos y más de 1.000 litros de combustible transportados de manera irregular en varios bidones.

Alrededor de las 23:45 horas de este lunes, personal de la Zona Dos del Comando Radioeléctrico Policial, realizó un estricto control en la zona del barrio San Agustín de esta ciudad.

Los efectivos procedieron a la demora de un hombre de 29 años al mando de un vehículo Suzuki Fan, quien trasladaba combustible en ocho bidones de 25 litros cada uno, lo que totalizó 200 litros.

Luego demoraron a una mujer de 59 años que circulaba al mando de un automóvil Chevrolet Classic, quien transportaba combustible en 12 bidones, haciendo un total de 160 litros.

Por último, demoraron a un hombre de 40 años que conducía un automóvil Fiat Fiorino, quien transportaba combustible en 16 bidones de 50 litros cada uno, haciendo un total de 700 litros.

Ante esa situación, se les solicitaron las documentaciones obligatorias para el transporte de sustancia peligrosa por carretera, de acuerdo a la legislación vigente, expresando todos ellos que no contaban con ninguna documentación.

Sólo exhibieron el Documento Nacional de Identidad y la licencia de conducir para vehículo particular, no así las otras exigidas por el Artículo 56 inciso h) de la Ley Nacional de Tránsito 24449.

Los rodados tampoco tenían colocadas las placas identificatorias de la sustancia transportada, ni contaban con las medidas de seguridad obligatorias, por lo que se procedió al secuestro de los vehículos y el combustible.

Ante las irregularidades y el peligro que representa el traslado sin las medidas de seguridad obligatorias, los inspectores de Bromatología Municipal y uniformados del Cuerpo de Bomberos realizaron en forma conjunta las diligencias procesales para dar inicio a una causa contravencional, con intervención del Juzgado de Paz de Menor Cuantía en turno de esta ciudad.

Los infractores fueron notificados de su situación legal en la causa y continuaron en libertad.

