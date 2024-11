«En un año legislativo se aprobaron solamente seis proyectos, no nos deberían pagar el sueldo»

En el marco de la última sesión legislativa de la Cámara de Diputados de Formosa, la diputada Gabriela Neme (Nuevo País) dialogó con el Grupo de Medios TVO y lanzó una fuerte crítica al desempeño del cuerpo legislativo, asegurando que «en un año legislativo se aprobaron solamente seis proyectos» y, en un tono desafiante, sostuvo que «no nos deberían pagar el sueldo» por este escaso rendimiento.

La legisladora hizo referencia a las últimas aprobaciones que se realizaron bajo la mayoría oficialista, que impuso tres proyectos de ley en la sesión del jueves. Estas leyes incluyen modificaciones a la Ley Impositiva de la Provincia Nº 1.590, cambios en el régimen de jubilaciones y pensiones, y el reordenamiento del Régimen Notarial. Sin embargo, la oposición se mostró en desacuerdo, cuestionando tanto la falta de debate como la ausencia de tratamiento previo en comisión de los temas planteados.

«El oficialismo impuso los proyectos sin darnos tiempo para estudiarlos. Esto demuestra que no les interesa un debate serio, sólo quieren imponer su voluntad», expresó Neme, quien también destacó la falta de espacio para exponer su propio proyecto. Su iniciativa pedía la creación de una Comisión de Investigación y Transparencia para controlar las actitudes de los legisladores, exigir las declaraciones juradas de bienes y trabajar en la ética pública.

Neme relató que, durante la presentación de su propuesta, fue interrumpida varias veces por otros legisladores, lo que desató un ambiente de hostilidad dentro del recinto. Según la diputada, el clima se volvió tan tenso que incluso uno de los diputados oficialistas, Juan Carlos Samaniego, pidió que se votara su proyecto, aunque éste fue finalmente rechazado.

La legisladora lamentó la actitud autoritaria del oficialismo y recordó que su bloque presentó más de 60 proyectos durante el año sin obtener respuesta. «Acaso no les da vergüenza que los tres proyectos que se aprobaron a última hora, de forma oculta, sean firmados por Gildo Insfrán, sin darnos tiempo a estudiar lo que se estaba legislando», remarcó.

Desde la oposición, otras voces también se alzaron en contra de las decisiones tomadas por el oficialismo. Emilia Maciel, diputada provincial del bloque Libertad, Trabajo y Progreso, criticó los tres proyectos aprobados por el oficialismo, calificándolos de «impuestazo a la sociedad formoseña». En su intervención, Maciel hizo hincapié en que el oficialismo adoptó una postura similar a la del gobierno nacional, señalando que la administración de Alberto Fernández también es responsable de la deuda con la Caja de Jubilaciones.

Por su parte, Agostina Villaggi, diputada radical, denunció que el oficialismo aprobó «un paquete de ajustes e impuestazos» sin permitir un debate profundo. Según Villaggi, las modificaciones que se hicieron a las tasas judiciales, el régimen jubilatorio y los trámites notariales tendrán un impacto negativo en los formoseños y en los empleados públicos. «Ni siquiera los propios legisladores del oficialismo entendían los proyectos que aprobaron», acusó Villaggi, añadiendo que la falta de consultas a especialistas o gremios durante el proceso legislativo solo evidencia la improvisación.

La actitud del oficialismo fue calificada como «autoritaria» y «mentirosa», ya que, según Villaggi, se impusieron los proyectos «de forma exprés», sin el debido debate ni el tiempo para que los legisladores pudieran estudiar los temas con profundidad. La diputada concluyó diciendo que los legisladores oficialistas sólo obedecen las órdenes de Gildo Insfrán y no se preocupan por tener una postura propia frente a los temas que afectan a la sociedad.

De esta manera, la sesión del jueves dejó en evidencia la creciente tensión entre el oficialismo y la oposición, con un debate en el que, para muchos legisladores, la falta de transparencia y el autoritarismo continúan siendo una constante en la legislatura provincial.