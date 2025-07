En un cierre muy tenso, LLA acordó con el PRO, el kirchnerismo evitó la fractura y se polariza la elección bonaerense

A la madrugada, La Libertad Avanza en su alianza con el PRO y el peronismo K anunciaron a sus candidatos en las ocho secciones electorales bonaerenses en un cierre caótico que expuso la crisis interna y la fragilidad de los acuerdos cruzados. En un clima tenso, los dos espacios intentarán polarizar la campaña de cara a las elecciones desdobladas del próximo 7 de septiembre.

Las últimas 48 horas, y especialmente la jornada de ayer, fueron una verdadera exhibición del desorden y la feroz disputa interna que se desató en ambos espacios desde que Axel Kicillof decidió enfrentarse a la conducción de Cristina Kirchner y su hijo Máximo, y después de que el gobierno, bajo las órdenes de Karina Milei, impusiera un pliego de condiciones que el PRO terminó por aceptar con resultados dispares.

“Es todo un caos. Nunca se vio algo igual”, explicó ayer un dirigente peronista de la primera sección que, pasada la medianoche, no tenía demasiadas respuestas.

A punto de estallar, Fuerza Patria evitó una fractura, tras muy intensas tratativas. Un cierre inédito.

Anoche, el acuerdo con fórceps en el peronismo estuvo a punto de naufragar por discusiones severas en las cabeceras de las principales secciones, en particular en la tercera sección electoral, la segunda en cantidad de electores detrás de la primera pero la más receptiva al kirchnerismo. Trascendió que la expresidenta y La Cámpora habrían intentado imponer a Mayra Mendoza, muy cercana a San José 1111, según el kicillofismo para desplegar una campaña con “Cristina Libre” como slogan central, una condición que un grupo de intendentes referenciados en Kicillof no estaban dispuestos a aceptar.

Desde el camporismo respondieron que, en realidad, se trataba de una puja en el campamento del gobernador por los intendentes y candidatos, y la posibilidad de postulaciones testimoniales. Un síntoma de la fragilidad interna, y de que la unidad alcanzada finalmente no es otra cosa que un acuerdo obligado por la necesidad de presentar un frente homogéneo para hacerle frente a la alianza PRO-LLA y tratar de resguardar al peronismo K de una derrota en su principal distrito.

Desde el 2005, cuando los Kirchner derrotaron a los Duhalde, el kirchnerismo nunca ganó una elección de medio término. La diferencia es que, ahora, el peronismo llega inmerso en una crisis muy profunda y una rebelión interna por el liderazgo. No hay conducción.

Cerca de las 20, las oficinas de la gobernación, sede central de las negociaciones, estuvieron al borde del estallido. Kicillof ordenó entonces el armado de listas propias. Los teléfonos colapsaron. Sergio Massa, que reunió a su tropa, y Máximo Kirchner estuvieron en alerta máxima hasta después de la medianoche. Al final, se evitó la fractura, pasada la 1 de madrugada, con discusiones hasta altas horas que terminaron imponiendo a Verónica Magario y Gabriel Katopodis, en la tercera y la primera sección, respectivamente. Tienen el aval del gobernador. A las 3.30 de la mañana, seguían encerrados en el primer piso de la gobernación. Kicillof logró sostener a su vicegobernadora. pLas otras secciones quedaron en manos del camporismo y el massismo. En la segunda, el gobernador también se erigía como el ganador en la cabecera. Massa volvió a ser clave para evitar la fractura expuesta.