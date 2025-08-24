En un confuso episodio, tres hombres quedaron detenidos por retener y agredir a un joven

Efectivos de la Comisaría Seccional Tercera detuvieron a tres hombres implicados en un caso de “Privación ilegítima de la libertad y lesiones graves” contra un joven en el barrio La Floresta de la ciudad de Formosa.

El confuso episodio se registró el viernes último alrededor de las 22:20 horas, cuando personal policial verificó una solicitud de presencia policial en la intersección de la avenida Juan Domingo Perón y calle Florentino Ameghino del mencionado barrió.

En lugar los policias entrevistaron a dos sujetos, donde también se encontraba otra patrulla policial que cruzaba por el sector, expresando estos hombres haber retenido a un joven que sería el presunto autor de la sustracción de una motocicleta Honda XR días atrás.

Ante esos dichos, lo pusieron bajo custodia y al observar que presentaba lesiones visibles, se solicitó la presencia del SIPEC, que lo trasladó hasta el Hospital Distrital N° 8 para una mejor atención.

En el lugar se labraron las actuaciones procesales de rigor y ambos sujetos fueron llevados hasta la dependencia policial.

Luego, el hombre de 29 años en el nosocomio denunció que fue interceptado por tres individuos de 22, 23 y 32 años, que refirieron ser policías de investigación, subiéndolo a una camioneta Volkswagen Amarok.

Una vez en el habitáculo del rodado, lo agredieron físicamente con la finalidad de obtener información sobre la motocicleta denunciada como sustraída.

Posteriormente, se presentó en la Comisaría uno de los sindicados como agresor al mando de la camioneta mencionada.

El caso fue informado al Juez del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4 de la Primera Circunscripción Judicial, que dispuso la detención de los tres involucrados y el secuestro del rodado.

En consecuencia, los tres hombres fueron notificados de su situación legal y quedaron a disposición de la Justicia, en tanto el rodado fue secuestrado, solicitando al magistrado judicial la requisa vehicular en la búsqueda de otros elementos probatorios.

Todo derivó en el inicio de una causa judicial por delitos de “Privación ilegítima de la libertad y lesiones graves”, se prevén otras diligencias por realizar y el proceso está en manos de la Justicia.