En un día clave el Banco Central empezó con el pie derecho: compró US$ 245 millones

En la primera rueda cambiaria del mes, el Banco Central pudo quedarse con US$ 245 millones por sus intervenciones en el mercado y consiguió la marca más abultada de los últimos 30 días.

Con estas compas, las reservas internacionales lograron subir y quedar por encima de los US$ 28.000 millones, después de acumular una fuerte caída en febrero. En medio de expectativas por un inminente acuerdo con el FMI, el dólar financiero subió levemente y el MEP alcanzó los $1.235,31.

Con el resultado de este miércoles, el Banco Central logra mantener la tendencia compradora en el mercado de cambios que había registrado durante enero y febrero últimos. A pesar de haber vendido US$ 350 millones el viernes, el organismo que preside Santiago Bausili consiguió cerrar el mes pasado con un saldo de US$ 1.436 millones, de manera que este febrero se ubica entre los tres mejores desde que se tenga registro en materia de compra de divisas.

«En la city esperan que esta primera señal adelante la llegada de los dólares correspondientes de la cosecha. El lunes, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan el 48 % de las exportaciones argentinas, al reportar las liquidaciones del mes pasado, anunciaron que el impacto de la baja de retenciones comenzó a sentirse recién en la última quincena de febrero. En total, las empresas del sector liquidaron la suma de US$ 2.181 millones, lo que implica 45% más que en el mismo mes del 2024; y una mejora del 5% respecto del saldo de enero.

«En marzo y abril la cosecha gruesa debería proporcionar un buen volumen de liquidaciones agropecuarias que ayuden a mejorar el stock de reservas. De igual manera, los préstamos en dólares todavía tienen espacio para crecer. Justamente, el BCRA ha apostado recientemente a esa posibilidad a partir de una nueva medida», explicaron en GMA Capital.

El mes pasado, las reservas cayeron con fuerza por una desmejora en la balanza comercial. «Las reservas cayeron en US$ 1.800 millones, afectadas por un rojo de cuenta corriente de US$ 1.600 millones, un superávit comercial menor debido al aumento de las importaciones (por encima de las devengadas) y un déficit en la cuenta de servicios de US$ 1.180 millones, explicado principalmente por gastos en turismo en el exterior superiores a los ingresos, que pasaron de un déficit de US$ 897 millones en diciembre a US$ 1.480 millones en enero, aunque un 70% fue afrontado con dólares propios, presionando así el tipo de cambio paralelos», recordaron en Max Capital.