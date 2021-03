En un local en Puerto Madero, estafaban a futbolistas y famosos con ropa de marcas truchas

Compartir

Figuras de River, Boca y cantantes como Ulises Bueno posaban en sus redes sociales. La Policía de la Ciudad secuestró más 2.200 prendas con logos falsificados de marcas premium en un operativo bajo las ordenes de la fiscal Celsa Ramírez

Se llamaba Importado Baires. Su target era el lujo, pero su comercio era netamente trucho. El showroom de ropa y calzado de zapatillas de marcas globales estaba ubicado en un edificio de la calle Alicia Moreau de Justo al 700 en Puerto Madero y ofrecía sus productos desde una cuenta de Instagram, que contaba con la promoción de varios famosos. En su catálogo ofrecía productos Versace y Dolce & Gabbana; todos a un valor de las prendas notoriamente inferior al de plaza. Claramente todo era falso.

Abogados que representan en el país a varias marcas denunciaron que los productos no eran originales. Así, intervino la fiscal penal, contravencional y de faltas Celsa Ramírez y corroboró que eran apócrifos. El local fue allanado esta semana: allí, secuestraron más de 2.200 productos entre bolsos, carteras, remeras, camisas, camperas y zapatillas, y fue clausurado.

La lista de marcas falsas va más allá: se encontraron etiquetas como Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Fendi, Moncler, Christian Dior y Balenciaga.

El procedimiento estuvo a cargo de la División Defraudaciones y Estafas del Departamento Delitos Económicos de la Policía de la Ciudad, en conjunto con la Dirección General de Coordinación Operativa del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño.

Las tareas de ciberpatrullaje realizadas por la División Defraudaciones y Estafas fueron claves para identificar, a través de las redes sociales, la oficina donde se vendía la ropa.

Celsa Ramírez, titular de la Fiscalía N° 35 del fuero, solicitó un allanamiento en el lugar por la infracción del artículo 289 del Código Penal que sanciona la falsificación de marcas, y el juez Rodolfo Ariza Clerici autorizó el procedimiento, donde intervino la AGC, que clausuró el local.

La titular del comercio, una empresaria de Avellaneda de 35 años con un pasado en el rubro cosmético que incluso fijó la dirección del local como su domicilio fiscal, en tanto, fue demorada por la Policía de la Ciudad por no poseer habilitación para funcionar. Además, fue imputada por la infracción del artículo 289 del Código Penal, que sanciona la falsificación de marcas.

No es la primera vez que sucede algo así. A comienzos de febrero, la fiscal Ramírez ordenó allanar y clausurar otro local de ropa falsa con marcas de alto vuelo, como Nike, Adidas, Ray Ban y Versace, llamado D10, con famosos como “El Turco” García y El Polaco, que promocionaban sus productos en Instagram y posaban con la ropa en visitas a programas de televisión. El plantel de famosos que posaron para Importado Baires también tiene nombres reconocidos.

En este caso de Puerto Madero, los futbolistas de River Plate Lucas Beltrán, Julián Álvarez y Paulo Díaz eran habitués del lugar, al igual que el xeneize Gastón Ávila –actualmente a préstamo en Rosario Central–, y se dejaban fotografiar exhibiendo bolsas repletas.

El cantante cordobés Ulises Bueno también posó con sus bolsas, feliz por su lote.

