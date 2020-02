En un mes, sobre 12 productos de la Canasta Básica Alimentaria hubo un aumento de $200

Compartir

Linkedin Print

La organización social «Barrios de Pie» en Formosa realizó ayer una nueva jornada de relevamiento popular de precios, esta vez en supermercados del Circuito Cinco. Beatriz Galeano, referente social, en contacto con el Grupo de Medios TVO expresó que «sobre 12 productos entre diciembre y enero hubo un aumento de $200» y agregó que «los costos suben todos los días profundizando la pobreza».

«Lo que hacemos a nivel nacional es una medida de movilización donde salimos a la calle para demandar a las grandes líneas empresariales su gota de solidaridad en este proceso tan complicado de la vida económica argentina donde los sectores populares siempre venimos ajustando los cinturones; nosotros estamos convencidos de que la cuota la deben poner aquellos que mantienen sus ganancias, inclusive en época de recesión», dijo.

Agregó Galeano que lo que hacen es verificar si se mantienen o no los precios porque «todos los días vemos un aumento pequeñito pero que suma porque de aquí a un tiempo te das cuenta que cada vez necesitas más plata para comprar los mismos productos».

«En el relevamiento anterior obtuvimos como resultado que para 12 productos básicos se precisaba $ 1125 pero actualmente para comprar esos mismos productos deben poner $200 más», lanzó y agregó que «$50 aquí, $10 allá, todo suma y eso implica más dinero, y de dónde va a sacar la gente si no tiene».

«Hay factores que se mantienen estable como ser el salario de los trabajadores, también está estable el dólar, no hay aumento de combustibles, etc. Hay una serie de elementos que están estables y resulta que estos señores siguen remarcando. Me parece que los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas es salir a reclamar, qué nos queda, quedarnos en la casa y quejarnos o reclamar desde las redes sociales eso no va a funcionar así», insistió la misma.

Lamentó que todos los días aumenten los precios y que nadie se ocupa de tomar cartas en el asunto. »En relación al mes anterior siempre se necesita más dinero para consumir lo mismo; si no hay mayores ingresos, si no hay aumento salarial estamos muy mal, básicamente en relación a la comida queda en evidencia que se disminuye la calidad de alimentación, valores nutricionales y hay un montón de efectos colaterales que vamos a tener en la salud posteriormente».

«Vamos a denunciar que todo sigue aumentando, a los empresarios le pedimos que tengan solidaridad en mantener controlados los precios; es una cuestión muy urgente», aseveró.

Finalmente, al ser consultada por los datos que dan cuenta de una «baja» de la inflación respondió: «escuché cuando dieron a conocer y expresaban la palabra desaceleración. Estamos planteando que no existe una inflación galopante, pero hay que reconocer que hay un aumento y eso queda en evidencia en el trabajo que hacen los compañeros en el relevamiento del Índice Barrial de Precios».