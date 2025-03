En un partidazo, Dimitrov eliminó a Francisco Cerúndolo en cuartos de final del Miami Open

El mejor tenista argentino del momento cayó ante el búlgaro exnúmero tres del mundo, por 7-6 (6), 4-6 y 7-6 (3). En la próxima instancia, el europeo se medirá ante el ganador de Novak Djokovic y Sebastian Korda.

Francisco Cerúndolo cayó ante Grigor Dimitrov por 7-6 (6), 4-6 y 7-6 (3) y quedó eliminado en los cuartos de final del Miami Open, el segundo Masters 1000 de la temporada. El mejor tenista de nuestro país batalló durante dos horas y 45 minutos, pero no logró meterse entre los mejores cuatro del certamen. Más tarde, en el Hard Rock Stadium, Novak Djokovic y el local Sebastián Korda definirán al contrincante del búlgaro.

El sudamericano y el europeo disputaron un primer set en el que no hubo un dominador claro. Cerúndolo arrancó con un ritmo demoledor y se quedó con el servicio de su rival en el game inicial del match, pero en el siguiente el exnúmero tres del mundo recuperó el terreno perdido.

A lo largo de la manga que abrió el encuentro, Fran no logró en ningún momento la contundencia y precisión que mantuvo durante las anteriores tres instancias, en las que no había concedido ningún set. Pero en el tiebreak, después de 10 games seguidos sin roturas, sacó su mejor faceta y cerró con un 8-6 para llevarse la manga inicial, después de haber salvado siete puntos de set del balcánico.

Una de las llaves de la mejoría del tenista nacido en la Ciudad de Buenos Aires estuvo en uno de los intercambios con su banco. Es que Dimitrov, consciente de la potencia de su contrincante, varió permanentemente las alturas y no tuvo pruritos a la hora de explotar al máximo su slice. En el cierre del primer set, se escuchó que desde su equipo le advirtieron: “Te abrió puerta a tu derecha cruzada, mantenete en esa diagonal firme, apretalo ahí, lleva el juego para poder acelerar”. Fran se mentalizó y cerró la manga a su favor.

En el arranque del segundo parcial, Dimitrov dejó en claro que no se la haría sencilla a Cerúndolo, al quedarse con su servicio en el primer juego. Desde ese momento, encaminó la igualdad en un set que no volvió a contar con chances de rotura para ninguno de los dos lados y que terminó 6-4.

Ya en la tercera y última manga, la dinámica de paridad se mantuvo. Si bien Fran se quedó con el servicio del búlgaro en el inicio, lo cedió un par de turnos más tarde y todo se definió en el tiebreak, instancia en la que el del Viejo Continente aprovechó al máximo la falta de efectividad del primer saque del argentino para obtener tres minibreaks que edificaron una distancia insalvable. Las casi tres horas de juego y la demanda de sacrificio quedaron demostradas cuando al finalizar el match, Dimitrov pidió quedarse sentado unos instantes antes de brindar la entrevista posterior por unos mareos leves.

De esa manera, el búlgaro sigue en carrera para defender la final alcanzada en la edición pasada, cuando cayó ante el italiano Jannik Sinner.

Cerúndolo dejó pasar la posibilidad de alcanzar las semis por segunda vez en su carrera, después de haberlo logrado en 2022 donde cayó ante el noruego Casper Ruud. Además, igualó su participación en Indian Wells, certamen en el que alcanzó los cuartos de final. El mejor tenista albiceleste, que ocupa el puesto 24 del ranking de la ATP. Hasta el momento, el balcánico se había quedado con el único duelo entre ambos en 2023, cuando eliminó al sudamericano en los octavos de final de Queen’s.

El tenista nacido en la Ciudad de Buenos Aires inició este 2025 con un juego de alto vuelo y con la confianza a pleno. Además de haberse metido entre los mejores ocho del primer Masters 1000 del año, llegó a la final del Argentina Open, a las semis del Challenger de Santiago de Chile y a la tercera ronda del Abierto de Australia.