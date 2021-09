En un partido caliente, Lanús le ganó 1-0 a Independiente en Avellaneda y mantuvo la punta de la Liga Profesional

Compartir

Lanús venció 1-0 a Independiente en Avellaneda en un encuentro válido por la undécima fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Con este triunfo el Granate conservó la punta del campeonato. El partido se jugó en el estadio Libertadores de América y contó con el arbitraje de Silvio Trucco.

En los primeros minutos ambos conjuntos se estudiaron y se vio fricción en el mediocampo. Cuando el juego empezó a fluir, el visitante intentó con su creador, Lautaro Acosta, llegar a sus delanteros, José Sand y José López, aunque en esa instancia no tuvo profundidad. Luego el local empezó a acercarse y tuvo la primera con un remate de Fabricio Bustos que pasó cerca.

Los dirigidos por Julio César Falcioni mostraron más cartas con las ganas de Alan Velasco, que avisó con dos ingresos en el área, pero sus tiros carecieron de precisión. Mientras que los conducidos por Luis Zubeldía agregaron alguna proyección de Alexandro Bernabei que con sus centros también buscó a sus compañeros en el ataque.

Tras una meseta donde no hubo emociones, fue Lanús el que tuvo la más clara con el Laucha Acosta, quien recibió en el área chica, eligió dónde pegarle, pero su remate pasó a un metro del arco.

Pero esa posibilidad fue un suspiro en medio de un cotejo donde las infracciones abundaron y esa rudeza generó una reacción de Velasco, que tras recibir una falta de Jorge Morel (fue amonestado), forcejeó con Tomás Belmonte, que algo le dijo al 10 del Rojo, quien empujó al Toto, y solo recibió una amarilla.

Antes de que finalice la primera mitad, Silvio Romero desperdició una posibilidad con un cabezazo que pasó cerca e Independiente no pudo abrir marcador.

Después el juez no cobró un penal de Juan Insaurralde a Guillermo Burdisso, donde el defensor del Rojo tomó al del Granate.

Esa omisión promovió la bronca de Lanús, que se encendió por la expulsión de Belmonte que ya estaba amonestado por una falta a Domingo Blanco, a quien luego le fue abajo, pero en la reiteración de la segunda jugada no se apreció falta. La situación enojó al volante que recibió la roja, quien en el ingreso al túnel les gritó “Pechos fríos” a los ayudantes de campo de Falcioni y a los allegados locales, lo que generó incidentes. El clima se calentó, llegaron las protestas para Trucco y otro que se ganó una amarilla fue Sand.

En el amanecer del complemento Lanús se puso en ventaja con el tanto de José López, quien a los 49 minutos cabeceó solo luego de un tiro libre ejecutado desde la derecha.

Después Lanús se defendió y le cerró las puertas a Independiente, que no supo aprovechar el hombre de más. El local tuvo algunas chances e incluso en una de ellas su rival evitó un gol sobre la línea.

El Rojo tuvo más la pelota, fue por el empate, pero no logró ese cometido en un encuentro plagado de faltas donde a la expulsión de Belmonte se sumaron cinco amonestados, tres por Independiente y dos por Lanús.

El conjunto a cargo del Emperador perdió un partido clave en la pelea por los primeros puestos ya que se trató de un oponente directo en el objetivo por quedarse con la Liga Profesional. Por ahora quedó tercero con 19 unidades, a 4 de Lanús. Además, tampoco pudo entrar en la zona de clasificación a la Copa Libertadores donde ingresan los tres mejores de la tabla anual.

En tanto que Lanús pudo quedarse en la punta del campeonato en soledad, a la espera del partido de Talleres de Córdoba que este martes jugará con Platense (14.15) en el Estadio Mario Alberto Kempes.

En la próxima fecha, Independiente visitará a Huracán el domingo (18.00), mientras que Lanús recibirá a Newell’s el lunes (15.45).

