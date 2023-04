En una camioneta adulterada, con peluca y drogas: así cayó el jefe de la banda que asaltó un banco en La Plata

Luego de una serie de tareas de vigilancia discretas, fue detenido Nahuel Nicolás Salvatierra, el jefe de una banda de entraderas que era buscado desde el 18 de marzo de 2020 por el golpe al Banco Francés de La Plata, en el que un grupo de delincuentes robó un millón de pesos, indicaron fuentes policiales a Infobae.

Salvatierra cayó cuando la DDI local, que realizaba inteligencia sobre un domicilio sobre la calle 123, entre 81 y 82, en la localidad de Berisso, divisó al asaltante que tenía pedido de detención del Juzgado de Ejecución Penal N°2. Lo detectaron al salir de la propiedad en una camioneta Nissan Kicks color gris, con patente adulterada. No estaba solo: uno de sus cómplices lo acompañaba. Fue identificado como Gonzalo Sebastián Vildoza.

Ante esto, los agentes de la DDI intentaron interceptarlos en el cruce de las calles 124 y 82, pero los dos sospechosos aceleraron la marcha y se dieron a la fuga a toda velocidad y a los tiros. Los policías que los perseguían respondieron el ataque a balazos mientras pedían apoyo. Así, se acoplaron a la persecución otros móviles. Pese al tiroteo no se registró ningún herido.

Durante su huida, los delincuentes arrojaron diferentes elementos a la vía pública, entre ellos, descartaron un celular iPhone. Pero el intento de fuga les duró poco: la camioneta en la que escapaban reventó un neumático.

A Salvatierra no sólo lo buscaban por el atraco al banco sino que también tenía pedido de detención vigente de la UFI N°7 de La Plata por los delitos de robo doblemente agravado y asociación ilícita desde el 20 de agosto de 2020.

Tras el arresto del prófugo y su cómplice, Policía Científica realiza las pericias en el vehículo y en la requisa se secuestraron una carabina calibre .22 con cargador, 275 gramos de cocaína distribuida en dos bolsas de nailon, 400 dólares, 400.000 pesos, una peluca y dos teléfonos celulares, indicaron las fuentes.

Salvatierra y Vildoza quedaron apresados además por el delito de tenencia de estupefacientes. A criterio de la UFI en turno, no hubo en la escena elementos probatorios que permitan imputarlos por atentado y resistencia a la autoridad y abuso de armas dado que no fue habida otra arma de fuego en el habitáculo de la camioneta, que también fue secuestrada.

El caso

El líder de la organización era buscado por el asalto de 2020 a la sucursal del Banco Francés de La Plata, ubicado en la calle 7 entre 32 y 33, donde junto a otros sujetos, ingresó fuertemente armado. Luego de reducir a los clientes y a la custodia policial, logran sustraer la suma de $1.000.000, aproximadamente.

Tras el golpe, la banda se dio a la fuga en varios vehículos, entre ellos, un Fiat Palio que abandonarían, tras una extensa persecución que incluyó un enfrentamiento armado con la Policía.

