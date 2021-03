En una carta, Mateo Figueredo suplicó al Presidente la entrega de Trikafta: “La enfermedad avanza y va empeorando”, aseguró su madre

Compartir

Mateo Figueredo, un adolescente formoseño, suplicó días atrás en una carta dirigida al presidente de la Nación Alberto Fernández, la entrega del medicamento Trikafta, el cual llevará alivio a los padecimientos que soporta de la fibrosis quística que lo aqueja desde hace años y que empeora ante la falta del remedio.

Su madre, Laura Antúnez, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió al estado de salud del menor que estuvo hace poco internado en el Hospital de Alta Complejidad por complicaciones de la enfermedad.

“Ahora a Mateo lo tengo en mi casa en el barrio Lisbel Rivira. Mateo hizo una carta para el presidente porque él tiene el pedido de una pastilla Trikafta, presentamos amparos, salió la medida cautelar a favor de Mateo el 29 de enero y la obra social Incluir Salud -ex Profe- declaró que no puede solventar el medicamento porque es muy caro”, dijo.

Ante esta situación, aseveró que “quedamos a la deriva porque al no hacerse cargo no tenemos quién lo haga, por eso Mateo le hizo la carta al presidente, nos llamaron de Nación y me dijeron que estaba en proceso todo, pero seguimos esperando y no hay ninguna respuesta cuando esto es urgente, la enfermedad avanza día a día y va empeorando, necesitamos esto para que cambie su calidad de vida pero nadie nos responde, estamos esperando que nos contesten”.

“El llamado de Nación fue hace dos semanas porque estábamos en internación, ellos me llamaron para ver cómo estaba Mateo, para preguntarme si estaba internado o si yo lo tenía en mi casa, les dije que estábamos en el hospital y me dijeron que estaba en proceso el pedido de Mateo, pero desde la publicación de la carta no hubo respuestas”, lamentó.

“Necesitamos que alguien se apiade y haga algo porque Mateo quiere vivir, con eso cambiaria su estilo de vida, él quiere vivir, es electrodependiente, está todo el día en una máquina, no puede hacer nada”, expresó la mujer.

Relató además que físicamente la carta fue entregada en Casa Rosada gracias a la colaboración de una madre de Buenos Aires.

Recordó además que cuando salió la medida cautelar, “fue una alegría, era como que íbamos a tener la pastilla y ya pasaron dos meses y seguimos sin nada, en este tiempo su salud se fue deteriorando, se va deteriorando día a día”.

“Esta enfermedad requiere de mucha medicación, él todo el día está con medicamentos, tenemos que hacer esto para que nos entreguen, siempre pidiendo en las redes sociales, a otras madres y no tendría que ser así, la fibrosis quística tiene una ley, con solo presentar los papeles nos tendrían que dar la medicación y no es así, el mes pasado recién empiezan a darnos porque ellos toman como que esto que hacemos es en su contra, pero en realidad necesitamos el medicamento, lo tiene que tener al día, si él hubiera tenido su medicamento estaríamos tranquilos, Mateo no tendría que estar saliendo en ningún lado porque él es un chico al que tengo que sacarle fotos y pedir, a él no le debe gustar pero ya se acostumbró a esto, es la única opción que tenemos”, finalizó.

