En una rápida intervención la Policía recuperó un auto y retuvo a un menor

Un adolescente sustrajo una Renault Duster, en la localidad de Palo Santo, evadió un control policial, abandonó el rodado en Fontana, se dio a la fuga en una bicicleta y luego fue retenido.

El caso ocurrió el viernes último, alrededor de las 12:00 horas, cuando hombre, de 63 años, denunció que un desconocido sustrajo su Renault Duster que dejó estacionado, con la llave de encendido colocado, en el barrio Centro, de la localidad de Palo Santo.

De inmediato los efectivos de la Comisaría local alertaron a las demás dependencias e iniciaron una causa judicial por «Hurto».

En ese contexto, integrantes de la Unidad Especial Asuntos Rurales, Sección Bartolomé de las Casas, al ser alertados sobre el pedido de secuestro, realizaron un control vehicular en la Ruta Nacional N° 81.

Durante esa actividad observaron el rodado conducido por un joven, quien al notar la presencia de los efectivos, aceleró la marcha y evadió el control policial, en dirección a la localidad de Comandante Fontana.

A todo esto, los efectivos de la Comisaría Fontana llevaron a cabo un operativo cerrojo, que consistió en el cierre de los principales accesos a la localidad. Al notar el despliegue policial, el individuo decidió abandonar el vehículo en el barrio Emilio Tomás.

Allí, el sujeto sustrajo una bicicleta y emprendió la fuga, pero minutos después tras una intensa búsqueda lo retuvieron en inmediaciones a la calle Mitre y Entre Ríos.

Por otra parte, los uniformados de la Delegación Policía Científica Ibarreta documentaron procedimiento.

Los secuestros fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente, donde quedaron a disposición de las autoridades judiciales.

Por otra parte, el menor involucrado fue entregado a sus progenitores en carácter de guarda tutelar, según lo dispuesto por el Juzgado de Menores de El Colorado con conocimiento del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 5 de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.