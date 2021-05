En una semana, tres comercios fueron clausurados por recargos en compras con la Tarjeta AlimentAr

Compartir

Linkedin Print

“Ayer, en un trabajo de inspección y control de góndolas y depósitos de comercios de la ciudad capital, fiscalizadores de la subsecretaría detectaron que el comercio ubicado en Lote Rural Nº 74 aplicaba un recargo adicional indebido por compras con la Tarjeta AlimentAr, y a su vez disponía para la venta un total de de 72 kilogramos de carcaza de pollo en mal estado, poniendo en riesgo la salud de los consumidores”, comunicó el organismo.

Asimismo, la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario informó el secuestro de 72 kilogramos de mercadería en mal estado

En este sentido, se procedió a la clausura preventiva comercio “bajo la premisa establecida por el Gobierno Provincial de cuidar la salud y el bolsillo de los formoseños”.

“Al inspeccionar local comercial, el equipo de fiscalizadores dio cuenta del cobro de un recargo adicional del 10% en compras con la Tarjeta AlimentAr, lo que constituye una práctica abusiva e ilegal, por infringir artículo 37 inciso c) de la Ley 25.065 de Tarjetas de Crédito, a partir del cual el consumidor no debe abonar ningún otro tipo de costo extra”, se detalló desde la subsecretaría.

Además, se dio con carne de pollo cuya fecha de vencimiento fue el 19 de mayo pasado, “lo cual no sólo constituye una falta a las normativas de Defensa de los Consumidores, sino que pueden provocar reacciones adversas muy peligrosas para la salud de los potenciales consumidores”, advirtió el organismo.

En este contexto, se procedió a la imputación del comercio por la comercialización de mercadería no apta para el consumo, el secuestro de la misma para su posterior destrucción, y la clausura la clausura preventiva por el lapso de 48 horas debido además al recargo prohibido de adicionales, en pago de compras con la Tarjeta AlimentAr.

“Con este procedimiento, totalizan tres actuaciones similares en la semana, en comercios que aplicaban recargos adicionales de entre el 10% y el 15%, mediante esta modalidad de pago”, se añadió.

Asimismo, se señaló que las actuaciones se realizan “para hacer cumplir los derechos de los consumidores, a partir de la Ley Nº 4.240 de Defensa del Consumidor y la Ley Provincial Nº 1.480 de Procedimiento Administrativo”.

Denuncias

Se recuerda a la población que pueden denunciar situaciones que vulneren sus derechos a través de la línea gratuita 0800-444-094, o por correo electrónico a denunciaconsumidor@formosa.gov.ar, o bien al whatsapp https://wa.me/12034028349 en horarios de 7:30 a 12:00hs.

Compartir

Linkedin Print