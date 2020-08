En varios procedimientos la Policía secuestró cigarrillos y mercaderías sin aval aduanero

Compartir

En diferentes procedimientos, efectivos de la fuerza policial secuestraron mercaderías y cigarrillos de procedencia extranjera, que incluyó la detección de un vehículo que fue sacado de circulación por falta de documentación.

En el marco de las políticas públicas de seguridad en consonancia con el Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, a cargo del Dr. Jorge Abel González, la Policía acentúa los operativos de control con fuerte presencia en las calles de todo el territorio formoseño, con la finalidad de desalentar la comisión de delitos y contravenciones.

El primer procedimiento lo realizaron efectivos de la Delegación 8 de Octubre del Departamento Informaciones Policiales, alrededor de las 19:30 horas del martes, cuando recorrían calles internas del barrio Las Orquídeas por la emergencia sanitaria nacional ante el Covid-19.

En medio del trabajo, detectaron que un motociclista trasladaba tres cajas de gran tamaño.

Al tratar de interceptarlo, el joven advirtió la presencia policial, dejó abandonados los bultos y se dio a la fuga del sector. Ante la presencia de testigos, se procedió a la apertura de las cajas y se contabilizaron 150 gruesas de cigarrillos de procedencia extranjera, valuados en 200 mil pesos. Todo fue trasladado hasta la dependencia policial.

En otro caso, efectivos de la Zona 2 del Comando Radioeléctrico policial demoraron al conductor de un automóvil Volkswagen Gol durante patrullajes preventivos por el barrio San Agustín.

En medio de la identificación del conductor, los policías observaron en la parte posterior del rodado tres grandes bultos embalados que no pudo justificar.

De manera preventiva, el conductor y el rodado fueron trasladados hasta la dependencia policial y en presencia de testigos se contabilizaron 41 termos de aluminio y 130 pares de zapatillas de diferentes calces y colores, los que fueron secuestrados por no contar con aval aduanero, mientras que el conductor y rodado continuaron en circulación.

El tercer procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Delegación 8 de Octubre del Departamento Informaciones Policiales quienes, pasadas las 5 de la madrugada del miércoles, interceptaron a un automovilista que circulaba por la avenida Ribereña del barrio Stella Maris de esta ciudad.

El conductor de 44 años no tenía documentaciones y los policías observaron que el hombre transportaba grandes bultos en el interior del vehículo.

Ante las irregularidades detectadas, se trasladó al vehículo y el conductor bajo custodia hasta base de la dependencia policial, donde en presencia de testigos exhibió el baúl hallando varios bultos rectangulares que contenían 200 kits de “pistones”, repuestos para motocicletas de 110 cilindradas, todos en sus cajas, más 131 pares de zapatillas de diferentes marcas, calces, modelos y colores.

El sujeto expresó que no tenía comprobante de compra de las mercaderías ni aval aduanero que justifique la propiedad y procedencia de la mercadería. Ante una clara Infracción al Código Aduanero, se procedió al secuestro de las mercaderías, los que oportunamente serán remitidos a la Dirección de Aduana Formosa.

Como el conductor no pudo justificar propiedad ni procedencia del rodado, se solicitó ayuda al personal del Cuerpo de Tránsito, que secuestró el vehículo por infracción a la Ley Nacional de tránsito.

Por último, y alrededor de las 11.30 horas de ayer, efectivos que realizaban un control vehicular por la avenida Laureano Maradona, en inmediaciones al puente, interceptaron una camioneta S-10 conducido por un hombre mayor de edad, que llevaba de acompañante a otra persona.

Los policías vieron en el asiento de atrás una caja de gran tamaño, que contenía 36 pares de zapatillas nuevas, sin justificar la propiedad ni procedencia, todo trasladado hasta la sede policial, donde se iniciaron las actuaciones legales.