“En vez de generar miedo, el Consejo Covid debe dar tranquilidad, tomar nota y reconocer errores”

Compartir

Linkedin Print

El diputado nacional Mario Arce, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió a las restricciones que rigen en Formosa y que complican sobre todo el escenario económico de cientos de comerciantes e independientes que dependen de las ventas. Aseveró en ese sentido que se debe avanzar en el diálogo con los sectores para lograr mayores aperturas. También aseguró que el Consejo Covid, “en vez de generar miedo debe dar tranquilidad, tomar nota y reconocer errores”.

“Más allá de estar sorprendidos estamos preocupados más que nada por la actitud muchas veces del gobierno provincial, queda más que claro que estamos en una nueva etapa, distinta a lo que fue a principios del año pasado donde Formosa no había tenido muchos contagios ni muertes, es más que claro que tenemos que hablar de otra etapa en la cual se impuso como política la restricción de ingreso a la provincia que tenía formoseños varados, la Corte Suprema le ha dicho a la provincia que ha violado la Constitución Nacional, que no se debe prohibir el libre tránsito a las personas, también la sociedad les ha dicho basta con ese tipo de política, lo mismo pasó con los centros de aislamientos en la primera etapa, ahora entramos en otra donde evidentemente han aumentado los contagios, hay que tomar una serie de medidas sin lugar a dudas, así como la provincia dentro de sus facultades puede tomar medidas, hay aspectos que deben respetar, lo que hace al respeto de los derechos humanos, a la libertad de trabajar, a ejercer toda actividad licita, en el marco del respeto de esos derechos es que el gobierno provincial debería manejarse, desconocer que en Formosa hubo violación de los derechos humanos por parte del gobierno provincial me parece un error, es como mantenerse en su misma postura siendo que ha tenido frenos con anterioridad por esas malas políticas que ha demostrado que se han equivocado con respecto al ingreso, a los centros de aislamiento, la liberación de las actividades esenciales y ahora entramos en una etapa nueva donde están cuestionados esos mismos centros de aislamiento, quizás con una característica distinta, con una política de testeo que no da abasto y saber también cómo está la infraestructura y los agentes de salud para los que corresponde todo el reconocimiento por parte de la sociedad, están haciendo un esfuerzo sobrehumano tratando de salir de esta situación difícil”, comenzó diciendo Arce.

“El Consejo covid en vez de generar miedo, echar culpas, debe dar tranquilidad, tomar nota, reconocer errores, entiendo que esa es la manera de sobrellevar esta situación, no tratando de desviar la atención, de tapar algo muy evidente, nuevamente el gobierno provincial repite los errores, volvieron a abrir los centros de aislamientos y están en peores condiciones, la comida, la habitabilidad, la contención no está a la altura de las circunstancias y está muy cuestionado, las herramientas que tenemos como ciudadanos es nuevamente una violación de derechos, lastimosamente eso lleva a ir por vía judicial ante la falta de respuestas, la negativa o el silencio del gobierno provincial, esperemos que cambien su política, el manejo de esto”, expresó el diputado nacional.

Asimismo aseveró que “el gobierno provincial no tiene apego al consenso, al diálogo, la transparencia, calidad institucional, tratar de atender situaciones difíciles en materia económica, las nuevas medidas económicas llegaron tarde, son insuficientes, no se trabaja como se debería por ejemplo llamando a todos los sectores y tratar de escucharlos para de esa manera tomar una propuesta, un cuestionamiento de manera conjunta, que el comerciante pueda entender y que el Estado también, va a ser difícil, creo que este contexto es preocupante, hay un aumento de casos, está a prueba el sistema sanitario, yo como legislador nacional he realizado propuestas en lo que tiene que ver con la necesidad de instalación de un hospital modular en la ciudad de Clorinda porque no tienen un centro de alta complejidad o no tienen los elementos necesarios como sí lo tiene Formosa, por eso el pedido es de un hospital modular para Clorinda, hace bien reforzar todo lo que tiene que ver con la zona de frontera, no solo la política debe ser cerrar, prohibir sino gestionar y proponer ante el gobierno nacional para que más fuerzas, recursos humanos, tecnología puedan estar apostadas en la zona de frontera para hacer prevención”.

“También hay que poner el ojo en cómo está el personal de salud de Formosa, sabemos que están haciendo muchísimo esfuerzo, que faltan recursos humanos y esto ocurre porque nunca se le dio la entidad que realmente necesitan nuestros profesionales, los médicos, que muchos de ellos se tuvieron que ir a otras provincias, incluso muchos están analizando irse del país ante la difícil situación, el panorama es difícil pero creo que hablando, consensuando con todos los sectores se puede mejorar y sortear la situación de mejor manera”, aseguró.

Para finalizar opinó sobre las restricciones en Formosa y subrayó que “si son bien aplicadas pueden servir, no estoy en contra de las restricciones, habría que analizar caso por caso, por ejemplo en lo que es actividad comercial en la ciudad de Formosa, creo que hay muchos comercios que hoy están cerrados o no pueden ejercer y me parece injusto, la actividad económica no puede limitarse totalmente, eso yo lo cambiaría, con un protocolo y un control eficiente por parte del Estado está bien, lo mismo la actividad de la construcción, si se usan con criterios me parece que no tiene sentido seguir en la fase 1, ojalá podamos avanzar con la responsabilidad de los ciudadanos y el Estado acompañando con más flexibilización y restringir donde sean efectivas las medidas, eso ayudaría a poder sobrellevar de mejor manera esta situación”.

Compartir

Linkedin Print