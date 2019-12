En Villa Escolar también se pagará el sueldo anual complementario al personal municipal

Compartir

La intendenta de la localidad de Villa Escolar Celia Robles, confirmó que el Municipio efectuará el pago del suelo anual complementario al personal municipal.

«Nosotros siempre cuando hay un anuncio de este tipo somos muy precavidos y respetuosos de nuestros compañeros, sabemos que no todos los municipios están en la misma situación y que sigue habiendo recambio en los municipios y los Honorables consejos», sostuvo.

Y agregó: «hicimos los ajustes y ahorros para poder cumplir con el sueldo anual complementario con todo el personal del municipio así que creería que estaríamos cumpliendo también, pero queremos hacerle llegar a toda la familia municipal esto que todo esperamos a fin de año sobre todo en este contexto económico que atravesamos como país».

Por otro lado, la primera mandataria municipal realizó un balance de este año y también de los cuatro de gestión macrista y dijo que fueron «de mucha opresión hacia nuestra comunidad, provincia y país».

«No solo de situación económica sino también social, obras, crecimiento y desarrollo de toda una comunidad», manifestó.

Y aclaró: «cuatro años que se vieron agravados especialmente en este ultimo año que la verdad ya no daba para más, fue muy difícil para nosotros sostener sobre todo la cuestión social, asistir a la gente, ya no es solamente con trabajo sino con lo básico que es la alimentación intentando llegar a todos los hogares dentro de lo posible».

En ese sentido, resaltó el apoyo del Gobernador Dr. Gildo Insfrán con los municipios y porque «siempre está velando por cada uno de los formoseños».

«Si no fuese por el apoyo, acompañamiento y mirada hacia el interior no sé qué hubiese sido de los municipios sobre todo de los más chicos», aseguró.

Además, se refirió a la quita del fondo solidario de la soja y dijo que muchos intendentes habían proyectado obras nuevas y finalización de las ejecutadas.

«Nos pasó a nosotros específicamente con una obra que la habíamos armado en función de este fondo solidario que era nuestro complejo acuático, quedamos trunco en este proyecto y tuvimos que enfrentar con los recursos genuinos del municipio y hoy en día podemos decir que estamos prontos a finalizar con muchísimo sacrificio», argumentó.

Y siguió: «también la ayuda que nos dio el Gobernador a los municipios a través del OPNG que llegó a cada punto del interior en algunos casos con obras, en otros con servicios».

En el caso de Villa Escolar optaron por los servicios porque «también es una manera de darle salida laboral a varias familias en la medida que nos daban lo proyectado».

Por último, Robles expresó que para el año que viene tienen «todas las expectativas puestas en lo que podamos trabajar a nivel nacional y en beneficio de nuestra comunidad y cada una de ellas».