ENACOM financiará una producción audiovisual formoseña sobre dictadura y Derechos Humanos

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) financiará la primera serie de ficción relacionada a dictadura y derechos humanos. Se trata de “Historias clandestinas”, proyecto de la asociación civil Centro de Capacitación Profesional de la ciudad de Formosa que obtuvo la mejor puntuación a nivel regional, en el marco de la Convocatoria FOMECA 2020.

El ciclo estará compuesto por diez microprogramas de diez minutos de duración cada uno. La mitad abordará hechos reales y la otra se basará en adaptaciones de cuentos de autores regionales.

El referente de CECAP y productor ejecutivo, Fabián Sinsig recordó que “este es el quinto FOMECA que ganamos de manera consecutiva”, al destacar que “el primero fue ‘Ñande Bichos’ con el que obtuvimos el primer Martín Fierro Federal para la televisión local, luego siguieron ‘Por humor a Formosa’, ‘La ventana mágica’ y ‘Acá no pasó nada’, serie documental sobre la historia de Formosa en proceso de post-producción”.

Por su parte, Alejandro Vallejo, productor general del nuevo envió, mencionó que “estamos convencidos que el excelente puntaje obtenido tiene que ver por un lado con la carpeta completa que hemos presentado, pero por otro con el piloto basado en el micro relato “De preguntas y respuestas” de Sandro Centurión”.

Tras rememorar que “hacía rato había adaptado ese cuento en un guion para cortometraje”, el audiovisualista afirmó que “estaba esperando la oportunidad para producirlo y dirigirlo hasta que afortunadamente llegó esta convocatoria del FOMECA referida a identidad”.

“Sin saber si ganaríamos, pude hacer realidad mi sueño, cuyo resultado fue ‘Cuentos de viejas’, un corto protagonizado magistralmente por Carlos Leyes y la tremenda revelación infantil, Israel Costa, quienes encarnan a un represor y su hijo a todas luces apropiado ilegalmente”, dijo.

Alejandro Vallejo afirmó que “cuando uno asume el papel de productor no descansa. Por eso andaba como obsesionado mirando fachadas de casas setentosas y ni que hablar cuando me cruzaba con un Falcón y encima verde. La verdad es que estoy muy agradecido con la gente que colaboró con nuestro corto, como, por ejemplo: Chichi, la pobre mamá de Tincho (Iza) a la que le usurpamos el domicilio toda una jornada para poder filmar. También una mención especial a la divina de Martha Medina, la abuela de Israel, que le confeccionó el vestuario. Quiero agradecer además a Eusebio ‘Indio’ Velázquez, un mecánico que se dedica a coleccionar antigüedades que me salvó las papas con la utilería, así como muchos amigos que me prestaron un montón de objetos de la época”.

Reveló que “ahora le corresponde tomar la posta a quien será el director del ciclo: Leandro Vallejo, egresado de la primera promoción de la ENERC NEA. Tengo la seguridad de que el rodaje estará en muy buenas manos, no sólo porque es mi hijo, sino porque ha obtenido una distinción internacional con su trabajo de tesis, además de dirigir varios cortometrajes y el piloto de una serie independiente llamada Pulsiones”.

Finalmente, el director de “Historias clandestinas”, Leandro Vallejo consideró que “retratar estas historias acerca de este periodo tan oscuro de nuestra historia es una gran responsabilidad, y a la vez sumamente necesario. Para las nuevas generaciones puede sentirse como algo muy lejano, pero por eso mismo es importante traerlo a la actualidad y llamar a la reflexión”.

Equipo

El staff de la serie se completa con Juan Olmedo (guionista), Daniel Velázquez Boncosky (director de fotografía), David Chamorro (director de sonido), Horacio Olmedo O´higgins (montaje y postproducción), Pablo Vacazur (dirección de arte), Diego Filip (gráfica) y un elenco de notables actrices y actores formoseños, que tendrán como coach a Tincho Iza.

