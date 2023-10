Enarsa abrió las ofertas económicas para la reversión del Gasoducto Norte

Se abrieron las propuestas del renglón 1 de los oferentes BTU ($183.384 millones) y la del consorcio Techint-Sacde ($146.996 millones), quedando para futuras instancias la apertura de las ofertas para los renglones 2 y 3.

La empresa Energía Argentina abrió, el pasado miércoles, el Sobre 2 con la propuesta económica para el renglón 1 de la reversión del Gasoducto del Norte, una obra que en 2024 permitirá transportar el gas de Vaca Muerta hacia las provincias del norte argentino y finalizar con la importación desde Bolivia.

En el acto que se realizó en la sede de la empresa en la ciudad de Buenos Aires encabezado por su titular Agustín Gerez, se abrió el Sobre 2 con la propuesta económica para el renglón 1 de la reversión del Gasoducto del Norte.

Para esta instancia, las ofertas admitidas técnicamente fueron las de BTU y la unión transitoria entre las empresas Techint-Sacde, en tanto que fue desestimada la presentación realizada por la compañía estadounidense Pumpco

Esta licitación pública GPNK 02/2023 corresponde a la ingeniería del detalle, suministro y construcción del proyecto, que incluye la reversión del Gasoducto Norte y obras complementarias al Gasoducto Presidente Néstor Kirchner.

El renglón 1 que abarca la reversión de cuatro plantas compresoras existentes en Córdoba, Santiago del Estero y Salta, un loop (ampliación) de 62 kilómetros junto a la traza del Gasoducto Norte y la construcción de los 22 kilómetros finales del gasoducto Tío Pujio-la Carlota-.

En tanto, de acuerdo a la conformación de la licitación, el renglón 2 abarcará del kilómetro 0 al 50 y el renglón 3 del kilómetro 50 al 100 del gasoducto a construir entre Río Pujio y La Carlota en la provincia de Córdoba.

En esta segunda instancia se abrió el Sobre 2 con montos de dos de los tres oferentes: la empresas BTU presentó una póliza por $ $183.384 millones y Techint-Sacde por $146.996 millones, quedando para futuras instancias la apertura de las ofertas para los renglones 2 y 3.

«En el caso de Techint-Sacde presenta un descuento especial por un total descuento de 3,80% que totaliza $141.410 millones», detalló Gerez.

Los dos grupos que ofertaron por las obras son los mismos que tuvieron a su cargo los tres renglones en que oportunamente se dividió la construcción de la Etapa I del GPNK, que culminó en julio con un trabajo de ingeniería y de obra inédito al realizarse en apenas 10 meses.

A fines de septiembre de este año, la empresa estatal Energía Argentina realizó la apertura de ofertas para la Reversión del Gasoducto Norte, en la que se recibieron 3 ofertas por la empresa estadounidense Pumpo INC, las locales BTU S.A, y Techint-Sacde.

En aquella apertura de ofertas se dieron a conocer los montos de las garantías de mantenimiento de los tres oferentes: BTU presentó una póliza por $ 713.882.957,73, Pumpco una por $ 713.882.957,79 y Techint-Sacde por $ 713.882.960.

En este marco, Gerez destacó que la obra se prevé que la obra esté concluida en mayo de 2024, lo que «posibilitará un ahorro fiscal de US$ 1.960 millones de importación», acompañado de una política que se ha iniciado con el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner en Etapa 1 que «nos permitirá en 2024 un ahorro de US$ 4.400 millones».

Entre los beneficios se destaca la distribución del gas de Vaca Muerta a las industrias de Córdoba, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Salta y Jujuy, así como la conexión de hogares a las redes de gas natural y el desarrollo a escala de nuevas actividades fabriles, en especial la minería de litio.

También bajará el costo de generación eléctrica y del gas natural para las industrias del norte argentino y generará 3.000 puestos de trabajo directos y 12.000 indirectos.

Además, otorgará al país la posibilidad de realizar exportaciones hacia el norte de Chile, al centro de Brasil y a Bolivia, y su habilitación está prevista para antes del invierno 2024.

Finalmente, el costo de la obra será de u$s 710 millones, de los cuales u$s 540 millones serán financiados por un crédito del Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe (CAF) y el resto con fondos de Cammesa, la empresa que administra el mercado eléctrico mayorista.