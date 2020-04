«Encerraron al vecino en su casa para que Refsa se dé un festín», dijo el concejal Olivera

Compartir

Linkedin Print

El concejal Fabián Olivera pidió al Gobierno provincial que reconsidere su política “persecutoria contra el comercio” local y que reflexione sobre “los brutales efectos de la cuarentena”. Comparó a Edgar Pérez con un elefante dentro de un bazar. Dijo que es indignante el precio de la luz y una vergüenza que el EROSP pretenda recibir los reclamos sólo a través de Internet.

“Y acá estamos hoy poniéndole todo lo que tenemos los formoseños para pasar este tiempo muy duro, pero con un gobierno que está mostrando muchos aciertos, pero también decisiones muy desacertadas”, redondeó.

“Todos los días me reúno con pequeños comerciantes de los barrios, y la hostilidad y la incomprensión que dicen recibir de parte de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor no se condicen con la protección que las autoridades provinciales dicen ejercer”, describió el legislador de la UCR.

“Nadie está en contra de los controles que buscan eliminar los productos vencidos o en mal estado, pero jamás podré avalar el apriete para que el quiosquero adquiera la caja registradora autorizada por la AFIP, el matafuego reglamentario, o la falta de una placa de cerámica; pero no porque esté en contra de las leyes, sino por el momento, porque ese comerciante vino trabajando hace tiempo, y jamás se lo intimó con aprietes como ahora”, sostuvo.

“Hoy gran parte del comercio capitalino intenta subsistir, en medio de un desesperado silencio, y mucha angustia familiar; y encima quien debe protegerte te persigue”, recriminó.

“El Gobierno puso al señor Pèrez para administrar esta campaña, y los resultados se comparan a los que puede lograr un elefante al caminar en un bazar”, graficó.

“El rechazo y la bronca que está generando este funcionario, con sus maneras arrogantes y prepotentes, no se merecen los comerciantes de Formosa, uno de los sectores màs atacados por la cuarentena”, afirmó.

“¿Por qué no se pone en los bolsillos de los vecinos de los barrios que están recibiendo facturas de luz de 3000 pesos en promedio?, una locura; pero como si esto no bastara mandaron a cerrar el Ente Regulador de Obras y Servicios Públicos (EROSP), dejando indefensos a miles de formoseños. Muchos vecinos dicen que el gobierno los encerró para que REFSA los atienda. Yo le agregaría que planteó hábilmente una estrategia para reducir los reclamos, y para que la empresa más eficiente y recaudadora no merme en sus resultados”, planteó.

“Es una vergüenza que, en el EROSP, pretenda recibir reclamos a través de la web, lo que habla del desinterés de las autoridades por el formoseño”, añadió.

“Formosa cada vez se parece más a la Edad Media, cuando los reyes enviaban a sus recaudadores a los campos a apretar a los campesinos que por temor entregaban lo poco que les quedaba, mientras sus familias ni para comer tenían”, vinculó, por último.