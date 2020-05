Encontraron a un joven en una alcantarilla en Córdoba: está en coma

Compartir

Marcelo Soria, un chico de 19 años, fue encontrado el sábado pasado inconsciente y con la cabeza cubierta de sangre en una alcantarilla en el ingreso a Tanti, en Córdoba. Nadie sabe qué le pasó, pero su estado es crítico. La familia pide testigos.

Un efectivo de la Policía fue quien lo vio al costado de la ruta 28 cerca de las 8 de la mañana, y lo trasladó al Hospital Domingo Funes (el centro COVID-19 de la región) donde los médicos diagnosticaron que tenía fractura de cráneo, en dos costillas y escoriaciones en distintas partes del cuerpo.

Sus familiares fueron avisados recién pasado el mediodía y desde entonces no se separan de él esperando un milagro. Marcelo fue operado de urgencia y aunque presenta actividad cerebral, está en coma. “Es un cuadro muy complicado con un traumatismo de cráneo con derrame”, detalló a La Voz Mariana Soria, tía del adolescente.

La primera hipótesis de la policía, que fue compartida con la familia, es que el joven se cayó y el mismo golpe de la caída fue lo que le provocó las graves heridas. Sin embargo, la versión no convenció al entorno del menor.

“Para mi sufrió una golpiza, o alguien lo chocó y lo dejaron ahí”, expresó la mujer. Además, remarcó que un vecino de la zona donde lo encontraron a Marcelo escuchó gritos y alguien que advertía: “Lo ca….a palos, lo matamos”. Por eso, la expectativa de los familiares está puesta en la aparición de posibles testigos que ayuden a esclarecer el hecho.

“Alguien más tiene que haber escuchado o visto algo. Hay casas muy cerca de donde lo encontraron”, sostuvo Mariana, y añadió: “No sabemos si la gente no habla por miedo porque Tanti es un pueblo chico donde nos conocemos todos”.