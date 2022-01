Encontraron acribillado en un camino rural a un joven de 18 años que estaba desaparecido desde el domingo

Compartir

Brian Daniel Oviedo, de 18 años, fue visto por última vez en una fiesta clandestina en Villa Gobernador Gálvez. Fuentes policiales indicaron que podría tratarse de un secuestro express.

El cuerpo de un joven, que presenta al menos dos impactos de bala, fue hallado este martes por la mañana en un camino de la zona rural de Alvear, sobre un trayecto paralelo a la autopista Rosario-Buenos Aires. En el lugar, el fiscal confirmó que se trata de Brian Daniel Oviedo, un chico de 18 años que estaba desaparecido desde el domingo, en Villa Gobernador Gálvez.

Tras la noticia del hallazgo de un cuerpo, los padres de Oviedo concurrieron a la escena donde trabajaron efectivos de la División Homicidios de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Unidad Regional II.

El cuerpo fue encontrado por un transeúnte que pasaba por el lugar y dio aviso a la policía. De acuerdo a lo informado, la policía recogió al menos seis vainas servidas. Creen que puede tratarse de un secuestro express.

“Teníamos indicios y los elementos recogidos son que pertenecen a Brian. Las vainas recogidas, siete, fueron mandadas a peritar, pero son de alto calibre. Tiene un impacto en el cráneo y otro en la zona del tórax. Unos vecinos escucharon detonaciones, unas seis, el domingo a la mañana. Será la autopsia la que determine el modus operando”, dijo el fiscal Alejandro Ferlazzo en declaraciones a la prensa.

“Todo indica que el muchacho habría sido ejecutado en el lugar”, agregó.

En tanto, antes de confirmar la identidad del joven, su mamá se quejó de la investigación y le dijo a la prensa: “Lo vieron por última vez el domingo a las 5. Fue a una fiesta clandestina que se hizo en Tierra del Fuego y el río, en barrio La Esperanza. Los amigos me comentaron que lo llevaron por la fuerza y lo metieron en un auto”.

En ese sentido, remarcó que el fiscal de la causa no accedió a las cámaras de seguridad: “No las pudimos ver, y sabemos que hay cámaras. Pero no sé por qué no lo hicieron”, dijo.

Sobre la posibilidad de que su hijo haya tenido algún problema con otras personas, la mujer exclamó: “No ninguno, mi hijo trabaja como mozo en un bar del shopping Alto Rosario”.

Al momento de su desaparición, Brian vestía un pantalón jean gris, una remera blanca, un camperón negro Nike y zapatillas negras.

A la familia le entregaron los efectos personales de Brian y las llaves de su casa. Además, fueron reconocidos la ropa y el calzado.

