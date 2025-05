Encontraron cuatro muertos en un departamento de Villa Crespo e investigan un crimen intrafamiliar

La empleada doméstica llegó este miércoles al mediodía a su trabajo en un departamento de la calle Aguirre al 200, en el barrio porteño de Villa Crespo. Abrió la puerta con su llave y lo que se encontró la dejó en shock: en el ingreso a la vivienda yacía fallecido uno de los dos hijos del matrimonio Seltzer-Leguizamón. Enseguida, llamó a la Policía y ahí se descubrió el horror: los padres del chico y su hermano también estaban muertos.

Fuentes del caso dijeron a Infobae que la Policía de la Ciudad está investigando el hecho como un triple crimen intrafamiliar seguido de suicidio, que fue descubierto este miércoles a las 13.30. Incluso, se ha encontrado una carta en la cocina.

Según las primeras versiones, los fallecidos fueron identificados como el matrimonio compuesto por Bernardo Adrián Seltzer, de 53 años, y Laura Fernanda Leguizamón (50), y sus hijos adolescentes Ian e Ivo, de 15 y 12, respectivamente.

“El cuerpo del hombre estaba en uno de los cuartos del departamento y, en esa misma habitación, también hallaron los peritos el cuchillo. Todos murieron por heridas de arma blanca”, comentaron las fuentes del caso a este medio.

Ese dato, junto con el hecho de que la puerta estaba cerrada con llave y no presentaba signos de violencia y la carta hallada en la cocina, llevó a los investigadores de la División Homicidios porteña a pensar que no se trató de un hecho de inseguridad.

Trabaja en el lugar la Policía Científica e interviene en el hecho la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°5, a cargo de César Troncoso, en una causa que se investiga como homicidio. Más, precisamente, un triple crimen seguido de suicidio.

Según fuentes del caso, Seltzer había nacido en la localidad bonaerense de Rivera, del partido Adolfo Alsina; era especialista en mercados y ventas de granos y en la década de 2000 había consolidado su patrimonio con el boom de la soja.

No había denuncias previas en el matrimonio por hechos de violencia de género, según fuentes judiciales.

El caso

Todo se descubrió alrededor de las 13.30 cuando el 911 recibió un alerta por un menor desvanecido en el interior del departamento 6A de la calle Aguirre, esquina Julián Álvarez.

Cuando los policías llegaron al lugar, se entrevistaron con la empleada doméstica que va al departamento de los Seltzer de 14 a 22 los lunes, miércoles y viernes.

“Ella entró y encontró a uno de los hijos del matrimonio recostado sobre un charco de sangre en el suelo, cerca de la puerta de ingreso al departamento“, ampliaron las fuentes del caso a este medio.

Ante esto, los policías verificaron el departamento y hallaron a los cuatro fallecidos en “diferentes ambientes de la propiedad”: la mujer estaba en el baño, el hombre en un cuarto, uno de los chicos en el comedor y el otro, en el pasillo.

Todos presentaban manchas de sangre y no respondían a los llamados de los agentes. Cuando llegó el personal del SAME, se constató que todos estaban muertos.

El fiscal Troncoso dispuso ante esto que se presente en la escena del crimen el personal de Unidad Criminalística Móvil, quienes actualmente se encuentran realizando las tareas en el lugar.