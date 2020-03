Encontraron el cuerpo de Claudia Repetto, la mujer que estaba desaparecida en Mar del Plata

Compartir

Luego de 27 días de búsqueda, este sábado fue encontrado el cadáver de Claudia Repetto, la mujer que estaba desaparecida desde el 1 de marzo en Mar del Plata. Se hallaba en una zona en una zona de acantilados en la zona sur de la ciudad. La DDI local llegó hasta allí por indicaciones de la ex pareja de la mujer, Ricardo Rodríguez, quien tras ser detenido confesó el crimen.

El hallazgo se produjo alrededor de las 13. El cuerpo fue enterrado a aproximadamente un metro de profundidad en unos acantilados ubicados a unos 10 kilómetros al sur del faro camino a Miramar, sobre la ruta Interbalnearia. Durante los rastrillajes para dar con la mujer, los investigadores habían encontrado semanas atrás una pala cerca de ese lugar.

Hoy por la mañana Rodríguez (54) fue indagado por el fiscal de la causa, Fernando Castro. En la audiencia confesó haber sentido “celos” porque Repetto “se iba a ver” con otro hombre. Dijo que “le agarró algo por dentro”. Tras afirmar que no recuerda exactamente lo que sucedió después, aseguró que en un momento intentó “revivirla” pero no pudo y, luego, la enterró a unos 10 kilómetros al sur del faro, informaron fuentes judiciales a la agencia Télam. En su declaración, dio precisiones del lugar donde ocultó el cuerpo.

Tras la confesión del asesinato, familiares, amigos y conocidos de Claudia se concentraron frente a los tribunales marplatenses, donde se originaron algunos incidentes con la policía.

Rodríguez estuvo 26 días prófugo y fue detenido anoche. Según confirmó la abogada de la familia de Repetto, Noelia Agüero, “un amigo» de los hijos de la víctima los llamó diciéndoles que «era posible que estuviera caminando por Rondeau y Vértiz”. Fue así que se dirigieron hasta ese lugar y comprobaron que efectivamente se trataba de la ex pareja de la mujer.

El hombre iba en bicicleta y llevaba consigo una mochila. Al percatarse de que lo habían reconocido, intentó escapar pero lograron alcanzarlo y reducirlo hasta que llegó la Policía.

“Es una vergüenza que lo hayan detenido los hijos, esta persona estaba en una bicicleta y la policía no hizo nada para atraparlo; es una burla”, reprochó la abogada Agüero, quien añadió: “Les tuve que informar yo a los hijos, familiares y allegados de que estaba muerta, eso originó los incidentes y la represión”.

Repetto (53) había sido vista por última vez el domingo 1° de marzo y su desaparición fue denunciada en la Comisaría 3ª por sus familiares, luego de que no se presentara a trabajar en un hotel del macrocentro marplatense a la mañana siguiente.

La causa fue caratulada inicialmente por el fiscal Castro como “doble averiguación de paradero”, ya que el hombre también desapareció luego de la denuncia. El jueves último, luego de casi tres semanas de peritajes y rastrillajes por toda la ciudad y localidades vecinas, Castro modificó la carátula y consideró al hecho como un femicidio.

Desde el inicio de la investigación, los hijos de la mujer apuntaron a Rodríguez, con quien ella había mantenido una relación hasta hacía siete meses, a la que definieron como “violenta y tóxica”.

En los anteriores rastrillajes solo se había hallado el carnet de obra social de Repetto y la pala con la que Rodríguez enterró el cadáver de la mujer.

La autopsia al cuerpo está programada para realizarse esta tarde. Por el momento, Rodríguez está alojado en una celda de la Comisaría 3ª de la ciudad balnearia, aunque en las próximas horas podrá ser trasladado a la cárcel de Batán, mientras avanza la causa.