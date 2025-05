Encontraron el cuerpo de una adolescente de 15 años que estaba desaparecida en Jujuy

La Policía de la Provincia de Jujuy confirmó este lunes por la mañana el hallazgo del cuerpo sin vida de Angelina Judith González, una adolescente de 15 años, quien se encontraba desaparecida desde el sábado 3 de mayo.

El hallazgo tuvo lugar en la zona del río Las Pavas, en el límite entre la provincia de Jujuy y Salta, en el marco de un operativo de búsqueda desplegado por la Seccional 45 de la localidad jujeña de Pampa Blanca.

Según explicó a Canal 4 el vocero de prensa de la Policía jujeña, Pablo Silvetti, la denuncia por la desaparición de la joven había sido radicada el sábado a la tarde, por la familia de la joven.

A raíz de ello, se organizó un amplio rastrillaje en la región, con la participación de efectivos policiales, personal de Bomberos, perros rastreadores y drones para explorar zonas de difícil acceso.

Durante las tareas de búsqueda desarrolladas este lunes, una comitiva encontró un cuerpo en cercanías del cauce del río.

Según informaron medios locales, las primeras pericias forenses indican que la adolescente habría sido asesinada el mismo sábado en que fue vista por última vez.

El lugar del hallazgo, de difícil acceso y rodeado de vegetación, habría sido señalado por un testimonio clave en el avance de la causa.

En el marco de la investigación, trascendió que un joven de 25 años habría confesado su responsabilidad en el crimen. Esta declaración preliminar habría sido crucial para orientar a los investigadores hacia el punto exacto donde se encontró el cuerpo.

Por el momento, las autoridades se negaron a difundir la identidad del sospechoso, pero confirmaron que se encuentra detenido y a disposición de la Justicia, mientras continúa la recolección de pruebas.

La investigación judicial está en manos de la fiscal Romina Núñez, especializada en violencia de género, que trabaja para confirmar la data y causa de la muerte, así como determinar si hubo otros involucrados en el hecho.

En estos momentos, el lugar del hallazgo permanece acordonado por personal policial y peritos forenses que analizan la escena del crimen. Además, se realizan estudios complementarios en la morgue judicial para obtener información precisa que permita esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

La muerte de Angelina González es investigada como un posible caso de femicidio, y la fiscalía puso en marcha protocolos especiales previstos para estos delitos.

Las autoridades informaron que en las próximas horas se darán a conocer los resultados preliminares de la autopsia, mientras continúa la toma de declaraciones y la recopilación de evidencias en distintos puntos de Pampa Blanca y localidades vecinas.

Otro macabro

hallazgo en Jujuy

Hace dos días, también en Jujuy, encontraron los cuerpos calcinados de un hombre y una mujer dentro de un auto cerca de la ruta provincial N°43, a la altura del paraje Pozo Cavado.

Entre las hipótesis que analiza la Justicia, una cobra fuerza: pudo haber sido un femicidio. Por ahora, lo único que está claro es que el fuego fue provocado.

La fiscal María Curten Haquim, especializada en violencia de género, explicó que no hay carátula formal del hecho porque se manejan “varias hipótesis” y agregó que intervino su fiscalía porque “estamos ante la posible presencia de una muerte violenta de una mujer, lo cual requiere que se realicen todos los esfuerzos para determinar si esto ocurrió en el contexto de un femicidio”.

Otro dato que compartió la fiscal fue que “el vehículo no había sido denunciado por robo”, lo que refuerza la idea de que no se trató de un hecho de inseguridad común.