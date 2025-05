Encontraron incinerado el auto del joven queapareció muerto en un descampado de Río Negro

Mientras decenas de vecinos, familiares y amigos participaban este sábado del velorio de Julián Tomás Dobra de la Canal, el joven hallado muerto en un descampado de Río Negro esta semana, un importante operativo policial se desarrollaba simultáneamente frente al Parque Industrial 2 de la localidad de General Roca, donde en las últimas horas las autoridades encontraron auto de la víctima.

Según confirmaron fuentes judiciales, el vehículo fue hallado en la madrugada a partir de un llamado al 911, que reportó la presencia de un rodado en una zona de canteras cercana a la Ruta 6. El dato llamativo: se estaba prendiendo fuego.

Cuando los agentes llegaron al lugar, constataron el incendio y describieron que se trataba de un automóvil de características similares al del biólogo, quien había estado dos semanas desaparecido y fue hallado sin vida en las últimas horas. Las circunstancias de muerte aún están siendo investigadas.

Frente a este escenario, se montó un gran operativo en la zona que permaneció hasta el mediodía de este sábado, cuando finalmente las autoridades confirmaron que el rodado incinerado era el Suzuki Fun de color rojo de la víctima. Según señalaron, no tenía patente y al momento en el que llegaron los policías ya estaba todo quemado.

“El estado del vehículo implicó la necesidad de llamar a peritos especializados que cotejen el número de motor y chasis para poder determinar fehacientemente la pertenencia”, indicaron fuentes del caso a este medio.

En el lugar del hallazgo trabajaron los fiscales del caso, el gabinete de criminalística, la brigada de investigaciones y la unidad operativa del Ministerio público, junto al cuerpo de bomberos y especialistas.

Los restos del auto serán ahora examinados a fin de encontrar pistas que ayuden a esclarecer qué ocurrió con Dobra de la Canal, quien fue encontrado muerto en la zona de bardas de la localidad de General Roca, en Río Negro.

Aunque las causas de la muerte aún no fueron dilucidadas por el Ministerio Público Fiscal (MPF), fue el propio padre de la víctima quien anunció que los restos hallados pertenecían a su hijo. Lo hizo a través de las redes sociales, donde escribió: “Asesinaron a mi único y queridísimo hijo… Se me rompió el alma, el corazón y la vida. No hay peor pena ni dolor, lloraré toda mi vida”, aseguró.

El hallazgo fue reportado el miércoles antes de las 16:00 horas, después de que una mujer se comunicara con el servicio de emergencias para alertar que había visto a un hombre sin vida a unos 120 metros de Defensa Catini, ubicada al norte de la ciudad rionegrina.

De acuerdo con la información publicada por LM Neuquén, el cuerpo fue encontrado boca abajo. Asimismo, señalaron que la primera persona que notó el cadáver fue un hombre que andaba a caballo por el lugar y distinguió los restos al costado del camino.

El caso fue asignado a la fiscal Benatti, quien ordenó que la zona fuera cerrada para poder preservar cualquier elemento que fuera crucial para la investigación. De esta manera, indicaron que en el área secuestraron el celular de la víctima, que será peritado en los próximos días.

En ese momento, las autoridades no lograron identificar al cuerpo, aunque las primeras versiones que trascendieron indicaron que podría haberse tratado de una persona mayor de edad. No obstante, explicaron que el rostro se encontraba “irreconocible”, por el mismo deterioro que habría tenido al estar expuesto a la intemperie.

Por este motivo, los investigadores ordenaron el levantamiento de los restos y su posterior traslado para que este fuera sometido a una autopsia.

La desaparición

Julián Tomás Dobra de la Canal había sido reportado como persona desaparecida el pasado 16 de abril luego de que sus familiares perdieran contacto por completo con él. Según confirmó la Policía de Río Negro, la última vez que lo vieron con vida fue ese mismo día en la ciudad de General Roca.

Según constó en la denuncia radicada en la Comisaría 21° y en la Fiscalía de turno, el hombre habría salido de su domicilio cerca de las 16 horas. Aunque no se conoció cuál era su destino, señalaron que el joven se trasladaba en un vehículo Suzuki Fun de cuatro puertas y de color rojo.

El hallazgo del cuerpo sin vida de Dobra de la Canal generó conmoción en la comunidad rionegrina, debido a que el joven era conocido por ser hijo de dos trabajadores no docentes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue.

“Expresamos nuestro más sentido pésame a sus padres, extensivo a toda su familia y amistades, acompañándolos en este momento de inmenso dolor“, manifestaron desde las redes sociales de la casa de altos estudios. Un comunicado similar también fue emitido por la Asociación del Personal Nodocente de la Universidad Nacional del Comahue (APUNC).