Encontraron muerta a Ana María Patricelli, la novia del Mago sin Dientes

La empresaria Ana María Patricelli, pareja de Pablo Cabaleiro -conocido artísticamente como el Mago sin Dientes-, fue encontrada muerta en su departamento de la calle Gelly al 3300, en el barrio de Palermo. En la mañana de el martes su hija mayor, Sofía Antonella, acompañada por la empleada doméstica, ingresó a su habitación y la halló sin vida.

La Fiscalía en lo Criminal y Correccional Número 43, a cargo de la fiscal Silvana Russi, abrió una investigación por muerte dudosa, si bien la causa fue caratulada como suicido, la hipótesis más firme. El miércoles a primera hora se realizará la autopsia; también se efectuará un hisopado de coronavirus, pero solo por protocolo.

Según pudo saber Teleshow, en la noche del lunes Sofía (de 18 años) salió de su casa; lo último que vio antes de cerrar la puerta de entrada fue a Patricelli hablando por teléfono con Cabaleiro. Cuando regresó -a las 2:50 del martes-, divisó a su mamá sentada en el living, con la televisión encendida. Al notar que había consumido una importante cantidad de alcohol, la ayudó a recostarse. Apagó el televisor y se fue a dormir. Su hermana menor no estuvo esa noche en la vivienda.

Cerca de las 9 de la mañana la empleada doméstica tocó el timbre. Como Ana no se levantó para atender el llamado, lo habitual en la rutina que cumplía cada día, fue Sofía quien le abrió la puerta. Acompañada por la mujer, fue al cuarto de su mamá y la encontró muerta: acostada de un lado, tenía una bolsa de supermercado negra cubriéndole la cabeza. Sobre la mesa de luz había botellas de alcohol y pastillas antidepresivas.

De inmediato llamaron al SAME; Patricelli arribó sin vida al Hospital Fernández. Las primeras pericias indicaron que el cuerpo de la empresaria no registraba lesiones, ni signos de que se hubiera defendido de algún ataque, por lo que en un principio se descarta que fuera un femicidio.

Patricelli (quien tenía 49 años) había comenzado una relación sentimental con Cabaleiro (de 39) en el 2019, aunque se habían conocido por amigos en común en una fiesta que se organizó en Nordelta en 2015. Si bien solía acompañarlo a distintos eventos prefería el perfil bajo: escapaba de los flashes de los fotógrafos y se negaba a dar entrevistas juntos.

El mago destacaba que era Ana quien le había aconsejado prestarle mayor atención a su propia imagen, incentivándolo a cambiar su look. Ese choque de dos mundos tan diferentes -el mediático de Cabaleiro, y el comercial de Patricelli, siendo despachante de aduana- habría incentivado la atracción.

“Ella es de perfil bajo; solo respeta al medio porque sabe que es mi profesión y lo que a mí me gusta y hago de toda la vida. Me dice que siente admiración por lo que hago y cómo lo hago, siempre me lo dice… Eso fue lo que me enamoró. Cuando vi que podía ser algo serio lo nuestro, empezó el noviazgo”, contó el Mago sin Dientes en una entrevista a la revista Paparazzi.

En noviembre del año pasado Ana interrumpió su silencio en los medios para hacer pública una denuncia: el robo de la caja fuerte de su departamento, perpetrado cuando estaba en Uruguay. Sospechó de su empleada doméstica.

Según el testimonio de Patricelli, la mujer rompió el placard para tomar el cofre -empotrado en una de las paredes- y lo colocó en dos bolsas de consorcio, tapándolo a su vez con un vestido rojo para presuntamente “disimular” el contenido. La empleada declaró después que había sido víctima de un cuento del tío: la habrían llamado para decirle que la empresaria había quedado retenida en el país vecino, y que necesitaba el dinero de la caja fuerte por un conflicto con la AFIP. Por ese motivo habría realizado la confusa maniobra.

“No la puedo acusar, y tampoco la puedo echar: ella está en blanco desde que entró. Yo la tengo declarada como empleada doméstica y es una situación muy difícil para mí”, comentó Patricelli aquella vez, en diálogo con el programa Nosotros a la mañana, por El Trece.