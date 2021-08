Encontraron muerto al hombre que buscaban hace 43 días en Córdoba

Compartir

Linkedin Print

Después de un mes y medio de intensa búsqueda encontraron el cuerpo de un hombre de 77 años que había desaparecido en la ciudad de Córdoba. Estaba en un galpón ubicado al lado de la casa de su exmujer y ahora investigan cuál fue la causa de su muerte.

El 30 de junio fue la última vez que vieron con vida a Eduardo Saad. El hombre había dejado estacionada su camioneta frente a la vivienda de su expareja, en la calle Las Playas al 1300, pero ella aseguró que no lo había visto aquel día. Cuando pasaron las horas y no volvió, su familia denunció la desaparición.

Desde ese momento un equipo especial de Protección de las Personas de la Policía se puso al frente de los trabajos para dar con el paradero de Saad. Empezaron por rastrear la ubicación a través de su teléfono celular, pero resultó ser que había dejado el aparato cargándose en la mesa de luz del departamento donde vivía en el barrio San Martín.

También lo buscaron por agua con buzos tácticos y, como Saad tenía antecedentes de ludopatía, los operativos llegaron incluso a los casinos y fueron localizados algunos amigos de él, con los que solía jugar, pero nadie sabía nada.

Mientras familiares del hombre desaparecido sostenían en sus redes sociales una fuerte campaña para viralizar su imagen, la investigación volvió al “punto cero”: el lugar donde Saad había dejado su camioneta y un vecino declaró haberlo visto por última vez.

Este jueves finalmente la búsqueda terminó pero no fue un policía el que encontró el cuerpo sino uno de sus propios hijos, Javier. El joven entró ayer al galpón de su mamá y un fuerte olor le llamó la atención. Entonces, detrás de unas cuantas bolsas de arpillera, vio a su papá muerto.

Ahora, la causa por la que se produjo la muerte de Saad se volvió el principal interrogante en la causa que investiga el fiscal Horacio Vázquez. El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial, donde el trabajo de los forenses podrá determinar si el hombre fue víctima de un homicidio, de un accidente o si se quitó la vida. En principio, el expediente sigue caratulado como “muerte de etiología dudosa” a la espera del resultado de la autopsia.

En diálogo con Cba24n Javier, el hijo de Saad que encontró su cuerpo, se lamentó: “Se manejan de nuevo un montón de hipótesis, si salió, si volvió. Hasta que no nos digan que fue lo que pasó no sabemos nada”.

Compartir

Linkedin Print