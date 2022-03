Encuentro con Fernández: cuáles fueron las posturas de los gobernadores frente al acuerdo del FMI

Compartir

Luego de una reunión con el Presidente Alberto Fernández, los mandatarios provinciales dejaron algunas definiciones respecto del entendimiento que tratará el Congreso para refinanciar la deuda contraíada por el expresidente Macri.

Tras un encuentro con Alberto Fernández y el jefe de Gabinete Juan Manzur, los gobernadores Gustavo Bordet, Gerardo Morales y Omar Perotti, entre otros, plantearon sus respectivas posturas con relación al entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que este jueves se debatirá den Diputados.

Las exposiciones de los mandatarios provinciales tuvieron lugar en el marco del plenario de comisones de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja.

«De acá tenemos que

salir con una ley»

El gobernador de Jujuy y titular de la UCR, Gerardo Morales, reivindicó el diálogo entre el oficialismo y la oposición para aprobar el acuerdo. Según sus palabras, la coalición opositora «ha definido una posición unánime de decirle no al default; no estamos de acuerdo con el default sino que hay que honrar las deudas y dar continuidad institucional y, en ese marco, abordar los temas con la máxima responsabilidad».

«Estoy convencido de que de acá van a surgir mecanismos para que Argentina tenga ley. De acá tenemos que salir con la ley, con la aprobación del acuerdo para impedir el default porque cuando se complica la economía los que se joden son los más pobres», aseveró el mandatario.

«Tampoco puedo abstraerme de mi condición de gobernador y las consecuencias que un default podría traer para nuestras provincias» y felicitó al Congreso «por el debate profundo que se está dando aún en el marco de las diferencias profundas, que las tenemos». Tras hacer referencia además a las «responsabilidades» tanto del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio por las consecuencias del endeudamiento, Morales pidió que el oficialismo y la oposición reflexionen sobre las consecuencias de un eventual default.

«No me voy a inscribir en la grieta de la que hemos formado parte todos y de las que aún siguen formando parte sectores radicalizados tanto del FDT como de JXC, que no le sirve a nadie. La gente está harta porque no ve una reacción desde la política que tenga que ver con resolver los problemas de la gente». En ese sentido, el mandatario dijo: «allí tenemos un gran desafío, dentro del FDT y JXC, y en ese marco un rol importante el peronismo y la UCR».

«Es cierto que esta deuda la tomamos nosotros, y me hago cargo, más allá de las participaciones, y tuvo que ver con una decisión de nuestro gobierno. Algunos halcones me pegan por esto pero esta es la realidad», enfatizó Morales, al sostener que «en este tema tenemos responsabilidad el peronismo, JXC, el FDT y el PRO. Hemos pasado a ser terrenales y tenemos una gran responsabilidad todos».

Criticó a los sectores internos de JXC por cuestionar el acuerdo «si quieren volver a gobernar» y se refirió además a la importancia de «dialogar sobre 8 o 10 temas centrales para nuestro país».

Por otra parte, Morales dijo que «tenemos que interpelarnos sobre esta situación», al cuestionar a sectores de derecha e izquierda, a los que definió como «antidemocráticos», al sostener que «si entramos en default no vamos a poder seguir generando empleo».

«La falta de acuerdo

implica un sí al default»

Por su parte, el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez (Movimiento Popular Neuquino), reclamó la aprobación del acuerdo por el Congreso Nacional y advirtió que su rechazo «implica más pobreza, más recesión, más inflación, más postergación”.

Gutierrez destacó que “en la letra fina de esos artículos se juega parte del futuro del país”, por cuanto las “provincias y el Gobierno nacional tienen en stand by programas de financiamiento de inversión privada y pública hasta que se resuelva esta situación”.

“Nuestra postura es ‘no al default’. El Movimiento Popular Neuquino no forma parte de la grieta, pero sí les pido a los actores de los dos principales proyectos que tengan seriedad para construir consensos y que no haya ganadores ni perdedores”, manifestó el neuquino, antes de concluir que “esta es una responsabilidad institucional de la clase dirigente del país”.

«Un punto de encuentro»

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, pidió «buscar un punto de encuentro» para lograr el respaldo parlamentario al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y consideró que cuando «hay posiciones antagónicas se resuelven en una mesa de diálogo».

Sáenz sostuvo que es fundamental «dar la tranquilidad a quienes nos prestan plata de que nuestro país es previsible y brinda seguridad jurídica».

«Después la historia verá si se tomó mal o bien», refirió el salteño respecto del préstamo solicitado por el expresidente Mauricio Macri.

«No les pedimos nada que no hayamos hecho nosotros, hacerse cargo de una deuda, eso se llama continuidad, eso se llama Estado y hay cumplir y honrar con las deudas», remarcó Sàenz. Y coincidió con Morales al señalar que «es fundamental rescatar actitudes nobles» capaces de superar intereses mezquinos partidarios» en favor de «intereses superiores que son los de la Nación y la República».

«Este es el momento ideal para que todos los partidos políticos podamos volver a empezar a dejar de lado peleas que no tienen sentido y que no le solucionan el problema a la gente», cerró Sáenz.

«Tenemos que resolver un

crédito que no pedimos,

no usamos y hay que pagar»

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, planteó la necesidad de aprobar el acuerdo para que «el financiamiento de organismos internacionales se pueda mantener en pie».

«Tenemos que resolver un crédito que no pedimos, que no usamos y que hay que pagar. Amerita el mayor nivel de análisis de responsabilidad para el cumplimiento de los compromisos”, opinó Perotti durante el plenario. Y agregó que hay que “cuidar la recuperación”. “Queremos que este acuerdo resguarde la posibilidad de crecer; la nueva matriz de desarrollo hay que resguardarla en este acuerdo» señaló el santafesino.

“La historia marca períodos de endeudadores y de pagadores” dijo Perotti y refirió su caso puntual: “En mi provincia voy a pagar un crédito tomado de 500 millones de dólares. Se tomó y hay que cumplirlo. Me toca hacer el primer pago importante de ese crédito”.

«Este es el mejor

entendimiento

al que se pudo arribar»

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet , también expresó su respaldo al acuerdo entre el Gobierno nacional y el FMI al sostener que «es el mejor entendimiento» y cuestionó el préstamo acordado por la gestión de Mauricio Macri, que «se decidió de la noche a la mañana sin previo aviso para endeudar al país».

«Tenemos que encontrar una solución para dar previsibilidad para que nuestro país pueda tener futuro de desarrollo y generar condiciones para honrar compromisos que otras gestiones no asumieron» señaló Bordet y agregó: «el entendimiento que se va a tratar es el mejor entendimiento al cual se pudo arribar, a diferencia de lo que se había exigido al Fondo en otras ocasiones, claramente está planteando diferencias notorias».

