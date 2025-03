Encuentro radical por los derechos de las mujeres: Lorena Matzen visitó Formosa

La diputada de la provincia de Río Negro y Secretaria de la Mujer de la UCR, Lorena Matzen, visitó Formosa en el marco de un importante encuentro con mujeres radicales por el #8M, Día Internacional de la Mujer. Este encuentro se enmarca dentro de la gira nacional que la Secretaría de la Mujer de la UCR comenzó hace unos meses con el objetivo de federalizar el partido y fortalecer el protagonismo de las mujeres dentro de la política.

En su visita, Matzen destacó el trabajo realizado en Formosa en el Encuentro Nacional de Mujeres Radicales el año pasado, un esfuerzo que, según la diputada, tenía como fin visibilizar y apoyar la tarea de las mujeres radicales en la provincia. “Era necesario reivindicar la labor de las mujeres de Formosa, especialmente en un contexto tan adverso, donde los derechos de las mujeres y las disidencias están siendo constantemente vulnerados”, expresó.

La lucha de las mujeres

en un contexto adverso

Matzen resaltó la valentía de las mujeres de Formosa, muchas de las cuales enfrentan un panorama complejo debido a la situación política y social de la provincia. En su discurso, hizo hincapié en el hecho de que, en un contexto de democracia “abollada” y “censurada”, las mujeres radicales de la provincia se mantienen firmes en su lucha. “Visitar Formosa en este contexto es esencial, porque no es solo una muestra de apoyo, sino también una oportunidad para fortalecer la unidad de las mujeres. Este encuentro también es un llamado a la reflexión sobre el tipo de democracia que estamos viviendo”, afirmó la legisladora.

La diputada subrayó que la democracia debe ser inclusiva y plural, construida sobre el consenso y el diálogo, y no desde el poder o la tribuna. “Lo que se vive aquí no es democracia. La democracia tiene que ser amplia y respetuosa de los derechos de todos”, indicó.

Un federalismo que se

construye desde el territorio

En línea con los objetivos de la gira, Matzen enfatizó la importancia de recorrer las provincias para acompañar a las militantes y fortalecer la presencia de la UCR en todo el país. “El federalismo es una de nuestras principales metas. Necesitamos caminar el país y fortalecer nuestras estructuras, especialmente en las provincias donde aún faltan secretarías de la mujer”, explicó. Aunque Formosa tiene una Secretaría de la Mujer desde hace tiempo, destacó que muchas provincias aún no cuentan con esta representación, lo que pone de manifiesto la necesidad de seguir trabajando en la inclusión y el fortalecimiento del rol de las mujeres en el partido.

El rol del #8M y la lucha

contra la violencia institucional

En su discurso, la diputada también abordó la situación particular de Formosa, donde la violencia institucional y la censura parecen haberse normalizado. “Escuchábamos declaraciones del oficialismo local agrediendo a una dirigente, y no puedo más que decir que cuando agreden a una nos agreden a todas. Es completamente repugnante. La violencia nunca tiene justificación”, expresó con firmeza.

Matzen hizo un llamado a la unidad de las mujeres formoseñas y de todas las que luchan por los derechos humanos. «Quiero decirles a las mujeres formoseñas que sean valientes, que no se dejen avasallar, que no normalicen la violencia. Es momento de rebelarnos. La violencia institucional no puede ser parte de nuestra realidad», agregó.

Unidad y transversalidad

para sostener los

derechos conquistados

Finalmente, Lorena Matzen reiteró el llamado a la unidad entre las mujeres y los sectores que defienden los derechos humanos, especialmente en un contexto político donde la oposición, encabezada por figuras como Javier Milei, ha atacado de manera explícita los derechos de las mujeres y las diversidades. «Las mujeres radicales hemos decidido tomar este guante. No vamos a permitir que se mienta sobre los datos de la violencia de género como ocurrió el 8 de marzo, y vamos a seguir luchando para que se respete la dignidad de las mujeres y de las diversidades», concluyó.