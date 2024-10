Enea Bastianini se llevó la carrera sprint del Gran Premio de Tailandia

El italiano Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP24) se metió en la pelea entre el español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP24) y su compatriota Francesco ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati Desmosedici GP24) al ganar la carrera sprint del Gran Premio de Tailandia de MotoGP en el circuito de Buriram.

Ese fue el orden en el podio de la sprint, con el español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23) en la cuarta posición.

Con la segunda posición, Jorge Martín incrementa en dos puntos su ventaja en la provisional de mundial de MotoGP, donde cuenta con 433 puntos, por los 411 puntos de Bagnaia y los 351 puntos de Márquez.

Aunque Jorge Martín intentó superar a sus rivales al final de recta y de hecho parecía que lo había conseguido, tanto él como ‘Pecco’ Bagnaia se colaron a final de recta, dejando la puerta abierta tanto a Enea Bastianini como a Marc Márquez para superarlos.

Con Bastianini dando un fuerte tirón en cabeza de carrera, ‘Pecco’ Bagnaia no perdió el tiempo para recuperar posiciones y acabar la primera vuelta ya segundo, por delante de Marc Márquez y de un Pedro Acosta (Gas Gas RC 16), que superó a Jorge Martín, lo que suponía un problema para el madrileño al tener que vigilar la temperatura de su neumático delantero.

No fue hasta la segunda vuelta cuando Martín consiguió adelantar a ‘Tiburón’ Acosta para irse tras la estela de Márquez y Bagnaia que no conseguía ni acercarse a su compañero de equipo ni distanciarse del ocho veces campeón del mundo.

Por delante y a ritmo de récord de vuelta rápida, Enea ‘La Bestia’ Bastianini, intentó consolidar la primera posición, perseguido por el trío formado por Bagnaia, Márquez y Martín, mientras que Acosta se fue por los suelos en la curva tres de la cuarta vuelta.

Al final de esa cuarta vuelta y en la curva de entrada a la recta de meta, Jorge Martín superó a Marc Márquez para iniciar la ‘caza’ de ‘Pecco’ Bagnaia, sabedor de lo importante de sumar más puntos que el italiano en la pelea por el título mundial de 2024.

Martín se pegó al rebufo de la moto de Bagnaia buscando el mejor sitio para intentar superarlo, mientras desde detrás les observaba Marc Márquez y ‘La Bestia’ Bastianini se mantenía firme en la primera posición.

Martín consiguió su objetivo en la séptima vuelta, aunque para ello excedió los límites del circuito, y consiguió la segunda plaza, con camino despejado por delante para intentar alcanzar a Bastianini, si bien lo importante era tener por detrás a su rival en la pelea por el título.

Poco a poco, milésima a milésima de segundo, Martín intentó recortar distancias con Bastianini, que por entonces, a cinco vueltas del final, tenía una ventaja de 1,5 segundos, pero el italiano supo mantener las diferencias controladas hasta ver la bandera de cuadros.

Nada cambió hasta ver la bandera de cuadros, que atravesó en primera posición Bastianini, por delante de Martín y Bagnaia, con Marc Márquez en la cuarta posición, por delante de su hermano Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP23) y del resto de pilotos Ducati, que coparon las ocho primera posiciones, con los italianos Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi y Fabio di Giannantonio.

La novena posición fue para el surafricano Brad Binder (KTM RC 16), por delante del francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) y con los españoles Joan Mir (Honda RC 213 V), Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) y Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), también en los puntos.