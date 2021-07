Enemigo invisible: el Cuerpo de Bomberos brindó recomendaciones para evitar intoxicaciones por inhalación de monóxido de carbono

Compartir

Ante las bajas temperaturas que se registraron en los últimos días en la provincia, el Cuerpo de Bomberos de la Policía brindó recomendaciones a la comunidad para prevenir intoxicaciones por inhalación de monóxido de carbono.

Según especialistas, la intoxicación por monóxido de carbono es un enemigo invisible que produce numerosas muertes evitables cada año en el país.

Por eso el Cuerpo de Bomberos de la Policía de la Provincia pide a la comunidad formoseña tomar todas las precauciones al momento de utilizar braseros en estos días de bajas temperaturas.

Si utiliza brasero no cierre totalmente los ambientes. Abra ventanas, por lo menos una, para mantener una bueno ventilación.

Cuando va a dormir, no utilice los braseros o estufas, hágalo antes; es decir que debe estar despierto cuando son utilizados estos elementos. Si va a dormir, apáguelo totalmente.

Tenga en cuenta que los gases emanados son muy peligrosos, en especial el “monóxido de carbono”; hasta el punto de ser fatales si no se prevé una adecuada ventilación o aireación del lugar.

Si utiliza equipos de calefacción a carbón, gas o eléctricos, verifique que sean de marcas aprobadas. También que la instalación, mantenimiento y limpieza lo haga un profesional matriculado.

Coloque todos los calentadores portátiles alejados de materiales combustibles, como ser: muebles, ropa de cama, prendas de vestir y animales domésticos.

Apague la calefacción cuando no está en la habitación o cuando vaya a dormir. Vigile en todo momento a los niños cuando el aparato este encendido.

Si el cable del aparato esta gastado o se recalienta, llame a un técnico matriculado para que lo repare antes de volver a encenderlo.

Si tiene calefacción que funciona con combustible líquido, use sólo el recomendado por el fabricante. Nunca otro combustible sustituto. Uno inadecuado puede arder más rápido que los límites de diseño del equipo y causar un incendio grave.

¿Qué es el

monóxido de carbono?

El monóxido de carbono es un gas muy peligroso, producto de la combustión incompleta, originada por un mal estado de las instalaciones, insuficiente ventilación o instalación de artefactos en lugares inadecuados.

¿Por qué es tan peligroso?

Es peligroso porque es muy tóxico y no es detectable a través de los sentidos. El monóxido de carbono es incoloro, inodoro e insípido, también se lo conoce como el enemigo invisible.

Ante cualquier emergencia o duda, comuníquese a la línea de emergencias gratuita 911, o a la línea baja 4428-888 del Cuerpo de Bomberos de la Policía de Formosa.

